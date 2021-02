Les 5 bienfaits méconnus du navet

Il a longtemps été surnommé le «légume du pauvre». Souvent boudé sur les étals des marchés à cause de son aspect et de son amertume, le navet a été remis au goût du jour ces dernières années par de grands chefs étoilés. Voici cinq raisons d’intégrer dans son alimentation ce crucifère aux propriétés bénéfiques pour la santé.

il facilite la digestion

Ce légume est une très bonne source de fer et de potassium, et lutte ainsi contre les troubles digestifs. Il contribue en effet à l’absorption de l’eau et stimule le transit intestinal afin d’éviter tout risque de constipation et les ballonnements qui nous gâchent la vie.

il protège le Cœur

La présence de ce potassium (environ 230 mg pour 100 g) permet également de limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Un minéral qu'il est important de ne pas oublier au quotidien. On ajoute donc le navet à ses habitudes alimentaires, à l’instar du brocoli, du chou et de la roquette.

il prévient les cancers

Le navet appartient à la famille des brassicacées (crucifères) qui comprend aussi le radis ou le rutabaga. Autant de légumes qui, si on les consomme régulièrement sous diverses formes, préviendraient l’apparition de certains cancers comme celui du poumon ou des reins. Le navet est préconisé pour les molécules soufrées et les antioxydants qui le composent.

il aide à maigrir

Avec 18 calories pour 100 g, le navet reste l’un des légumes les plus appréciés par tous ceux qui suivent un régime minceur. On l’ajoute à la préparation de son potage (en évitant d'y ajouter des kilos de pommes de terre, si possible) ou on le prépare en gratin ou en purée pour accompagner un morceau de viande blanche.

il consolide les os

Outre la vitamine C et le magnésium, ce légume racine renferme une grosse dose de calcium que l’on trouve aussi dans les artichauts, les asperges et les épinards. Un nutriment essentiel pour renforcer les os, protéger le cartilage et, par conséquent, éviter les fractures ou les problèmes d’ostéoporose.

