Les conseils d’une nutritionniste pour faire manger des légumes aux enfants

Faire manger des légumes aux enfants peut devenir un vrai casse-tête, surtout quand ces derniers ne jurent que par les pâtes, les frites et le jambon. Ainsi, voici quelques conseils pour que vos bambins acceptent sans grimacer de consommer des haricots, épinards, carottes et autres brocolis, essentiels à leur santé et à leur croissance.

montrer l'exemple

Pour qu’ils se mettent au vert, il faut tout t’abord que «les parents servent d’exemple en mangeant eux aussi ces aliments», explique Sarah Jose, diététicienne-nutritionniste, et comportementaliste alimentaire à Cannes. Si les légumes se trouvent seulement dans leur assiette, les enfants peuvent trouver cela suspect. «Le grand-frère ou la grande-sœur peut également servir de modèle. Les petits agissent beaucoup par mimétisme.»

goûter avant de manger

Et dans un premier temps, poursuit la spécialiste, il faut encourager son enfant non pas à manger, mais à «goûter pour qu’il s’habitue», et ce, le plus tôt possible pour «bien démarrer la diversification alimentaire». En effet, depuis le début de sa vie, il ne connaît que des saveurs sucrées, avec le lait maternel ou artificiel. Les saveurs acides et parfois amères des légumes lui sont encore inconnues.

continuer à en faire même s'ils «n'aiment pas»

C’est pourquoi, «même si votre enfant affirme ne pas aimer tel légume, il faut continuer à lui en proposer». Il va ainsi se familiariser petit à petit avec cette nouvelle famille d’aliments. En sachant que «les goûts évoluent avec le temps. Ce qu’on n’aime pas à 8 ans on peut l’aimer à 9 ans», souligne la diététicienne-nutritionniste, qui déconseille de dissimuler les légumes dans ses recettes favorites. Et pour cause, «si on les cache cela veut dire que ce n’est pas bon». Or, ce n'est pas le message à faire passer.

rendre les légumes plus gouteux

Puis il y a des enfants qui vont ne pas aimer les légumes car ils ne sont pas assez cuisinés. Au lieu de leur servir des carottes nature, «on peut par exemple faire des carottes au cumin, des petits pois avec une sauce tomate, des lardons, et avec un peu d’oignon, cela change tout», détaille Sarah Jose, avant de rappeler aux parents qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, que les légumes surgelés sont aussi riches en vitamines que les légumes frais.

les faire participer

Autre conseil : faire participer ses enfants. Ils apprécieront davantage de manger des légumes qu'ils ont eux-mêmes lavés, épluchés, ou découpés et cuits. Sans compter qu’«à travers la cuisine, on peut apprendre à compter, à nommer les couleurs… Cela peut devenir un véritable atelier ludique.»

soigner la présentation

Enfin, on peut également jouer sur l’apparence des plats en faisant par exemple des moutons en chou-fleur, et bien «soigner la présentation». «Le visuel est très important. Si rien qu’en regardant son assiette composée de légumes, il salive, il les mangera plus facilement.»