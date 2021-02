Voici les 5 aliments qui contiennent le plus de vitamine B9

La vitamine B9, également appelée acide folique, est relativement méconnue du grand public. Pourtant elle est essentielle pour assurer certaines fonctions de notre corps.

D’après l’Anses, elle a un rôle important dans la formation des globules rouges mais aussi dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire. Voici 5 aliments qui en contiennent.

La levure alimentaire

La levure alimentaire est excellente pour la santé et est aussi un délicieux condiment. Elle est préparée à partir de micro-organismes avant d’être lavée, essorée, déshydratée et pasteurisée, puis conditionnée. On l’achète sous forme de flocons jaunes.

Le foie de volaille

Le foie est un aliment peu calorique mais riche en protéines. Celui de volaille comme le poulet est particulièrement riche en vitamine B9. Pour le cuisiner, on le cuit à la poêle avant de l’associer à une salade. C’est délicieux et simple à faire.

Le pollen

On ne compte plus les bienfaits du pollen cru. C’est un énergisant naturel plein de fer et donc à privilégier pendant tout l’hiver. Mais il est aussi riche en vitamine B9 et aurait ainsi pour effet d'augmenter la fertilité et de protéger l'embryon pendant la grossesse.

Farine de soja

Avec 460 kcal pour 100 g, la farine de soja est un aliment très calorique. Elle constitue une source de glucides, de lipides, de protéines et de fibres. Mais elle fait aussi partie des aliments les plus riches en vitamine B9. On l’utilise sous forme pure pour lier les sauces. Elle peut aussi s’associer à une farine classique pour enrichir des recettes.

Le jaune d’œuf

L’œuf est sans doute l’aliment le plus simple à cuisiner. C’est aussi une excellente source de protéines. En ce qui concerne la vitamine B9, il contient 166 micro-grammes pour une portion de 100 grammes.