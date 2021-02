Les 5 bienfaits étonnants du pollen

Le pollen n’est pas que responsable d’allergie ! Consommé sous sa forme pure, c’est un véritable concentré de bienfaits qui peut se prendre en cure de plusieurs semaines. Avec son fort parfum floral, ses vertus thérapeutiques sont nombreuses. On peut l’associer avec d’autres aliments, mais il est recommandé de le prendre à jeun avant le petit déjeuner. Voici les principales vertus qu’on lui attribue.

Il régule la digestion

Le processus de fabrication du pollen le rend efficace pour réguler la digestion. En effet, quand les abeilles le prélèvent sur les fleurs, elles y ajoutent de la salive pour faciliter son transport. Le pollen s’enrichit ainsi de probiotiques qui aident à renouveler la flore intestinale.

Il réduit la fatigue

Riche en vitamine B, C et E, le pollen est un véritable concentré d’énergie. Ses glucides et ses protéines en font par ailleurs un énergisant naturel qu’on pourra adopter à chaque changement de saison par exemple ou alors en période d’intense activité.

Il lutte contre le vieillissement

On trouve dans le pollen des caroténoïdes et des polyphénols qui luttent contre les radicaux libres. Concrètement, il s’agit d’antioxydants qui protègent contre le vieillissement prématuré, notamment de la peau.

Il met de bonne humeur

Le pollen a également un effet euphorisant, c’est en partie pour cette raison qu’on recommande de le prendre le matin. On y relève de la phénylalanine et du tryptophane, deux acides aminés essentiels pour réguler l’activité cérébrale et surtout équilibrer l’humeur.

Il diminue les effets des allergies

Le pollen que récolte les abeilles ne provoque pas d’allergies à l’inverse de celui des graminées. En revanche, en prendre régulièrement avant l’arrivée du printemps peut contribuer à diminuer les symptômes allergiques d’après une étude américaine.