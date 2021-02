5 aliments qui contiennent de la vitamine B12

Peu connue, la vitamine B12 est pourtant très importante pour l’organisme. Également appelée cobalamine, elle fait partie de la famille des vitamines B et participe à l’entretien du cerveau et du système nerveux.

Une carence se manifeste généralement par une fatigue anormale, des troubles digestifs ou encore des pertes de mémoire. Comme on la trouve principalement dans les produits d’origine animale, les nutritionnistes recommandent aux végétariens d’avoir recours à une supplémentation. Voici les aliments qui en contiennent le plus.

Les abats

En plus d’être une excellente source de fer, les abats contiennent de la vitamine B12. On peut citer le foie de veau par exemple qui en compte autour de 70 microgrammes par portion de 100 gr. Inutile toutefois de s’en gaver : l’apport journalier recommandé est de 4,4 microgrammes pour un adulte.

Les crustacées

Tous les coquillages comme les moules ou les huitres sont particulièrement riches en zinc, en iode, en fer et en vitamines B12. Pour éviter les mauvaises surprises, on surveillera la provenance des produits : la fraîcheur est de rigueur.

©nicole-elliott-unsplash

Les œufs

C’est l’aliment nutritif par excellence. En plus de lipides, un bel œuf contient aussi beaucoup de vitamines : B2, A, B5, E mais aussi B12. Un œuf dur en contient par exemple un peu plus d’un microgramme.

Les poissons gras

Hareng, maquereau, sardine, thon...Les poissons gras sont riches en oméga 3 et en vitamines (A, D, B et B12). On profite de leurs bienfaits aussi bien sous forme cuite que crue.

Les fromages

La mozzarella, l’emmental mais aussi le camembert peuvent fournir une dose de vitamine B12. Pour une portion de 100 grammes, on peut en attendre en moyenne 1 à 2 microgrammes. Dans les faits on mange rarement toutefois 100 grammes de fromages à un repas. Un camembert entier pèse 250 grammes.

A voir aussi