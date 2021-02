Les 10 bienfaits étonnants de l'ortie

On la trouve partout, au bord des chemins comme dans nos potagers, et l'on évite normalement de l'approcher, afin d'éviter de se faire piquer. L'ortie (de son nom savant urtica diocia) possède pourtant de nombreuses vertus, c'est même l'une des plantes les plus riches sur le plan nutritionnel.

A noter que l'ortie peut être consommée crue (en faisant une boule et en la roulant entre les doigts cela enlève son piquant) ou cuite, sous forme de soupe, de pesto, de jus, d'infusion ou même en salade. Petit tour d'horizon des bienfaits d'une plante considérée comme un «super-aliment».

le plein d'énergie

Les feuilles de l'ortie possèdent six fois plus de vitamines C que l'orange, et regorgent également de vitamines B et E, ainsi que de provitamine A.

L'ortie contient ainsi 8 à 20% de son poids en protéines (16 à 40% de son poids une fois séchée). Ainsi, une portion de 300 grammes d'ortie cuite apporte la ration journalière de protéines. Et non, ces dernières ne se trouvent pas que dans la viande, loin de là.

La plante abrite une forte concentration en fer, deux fois plus que la viande de boeuf. Elle est donc particulièrement recommandée dans le cadre d'un régime végétarien.

Elle contribue ainsi à lutter contre l'anémie et la fatigue.

Antioxydante

L'ortie contient des flavonoïdes, aux vertus anti-oxydantes bénéfiques pour l'ensemble du corps. Diurétique, elle aide ainsi, notamment, à nettoyer les reins et la vessie.

Reminéralisante

Disposant d'une forte teneur en silice, en potassium, calcium (quatre fois plus qu'un yaourt classique), en zinc, en bore, en magnésium et en manganèse, l'ortie aide au bon fonctionnement de l'organisme. La silice agit notamment en l'aidant à fixer et assimiler les nutriments.

Anti-inflammatoire

Nos ancêtres le savaient sûrement mieux que nous, l'ortie est particulièrement efficace pour soigner les problèmes articulaires et les rhumatismes, mais aussi les tendinites et même les entorses.

Elle est particulièrement efficace utilisée en cataplasme, associée à l'argile verte.

Les racines peuvent pour leur part être utilisée pour diminuer une inflammation bénigne de la prostate.

stabilise les règles chez les femmes

L'ortie est particulièrement conseillée pour les femmes aux règles abondantes, qui peuvent souffrir d'épisodes intenses de fatigue. Elle aide également à équilibrer les règles, aidant à les faire venir et les stabiliser si elles sont trop fortes.

Aidant à purifier le sang, elle est par ailleurs recommandée pour les femmes enceintes, qu'elle aide aussi à faire monter le lait.

Anti-allergène

L'ortie peut aider à lutter contre les allergies saisonnières. Elle peut ainsi être prise en cure de trois semaines dès le mois de février, afin d'anticiper l'arrivée des pollens.

Lutte contre l'acné

Grâce à ses fonctions alcalinisante et drainante, l’ortie aide à limiter la sécrétion de sébum, luttant ainsi contre l'acné. Elle est recommandée, de manière générale, pour les peaux grasses.

Elle peut être consommée sous forme de gélules pendant des cures, en infusion, ou appliquée via des compresses imbibées sur les zones infectées.

Améliore la circulation

Les propriétés anticoagulantes et vasodilatatrices de la plante permettent d'améliorer la circulation sanguine. Il est recommandé pour cela de la boire deux fois par jour en infusion.

Bon pour les cheveux

Grâce au zinc, à la silice et à la vitamine B qu'elle contient, l'ortie aide au renouvellement cellulaire, et contribue donc à la bonne santé des cheveux, mais aussi de la peau et des ongles.

Lutte contre les infections

Consommer régulièrement des orties aide à renforcer le système immunitaire, et de se protéger ainsi contre les infections.

A voir aussi