Les 5 bienfaits épatants du poireau

C'est l'un des légumes stars de nos marchés. Le poireau qui fait partie de la même famille que l'oignon et l'ail, se déguste à la vapeur, en soupe, en fondue, en salade, ou sous forme de tarte. S'il parfume les plats, il est aussi bénéfique pour l'organisme. Voici cinq raisons d'ajouter le poireau à son alimentation.

Il soulage les infections urinaires

Nombreuses sont les personnes à souffrir de problèmes urinaires, et notamment de cystites (inflammation de la vessie). Pour prévenir les infections, on leur conseille de boire beaucoup d’eau et de consommer des aliments diurétiques comme le poireau. Ce légume, sous forme de bouillon par exemple, aide à éliminer l’acide urique. Il est excellent pour les reins et le foie.

Il aide à perdre du poids

Il est aussi recommandé de l’inclure dans son alimentation si l’on décide de suivre un régime minceur. Le poireau contient des fibres qui apporte une sensation de satiété et évite les grignotages pendant la journée. Il stimule également le transit intestinal. A noter par ailleurs que 100 g de poireau préparé à la vapeur ne représentent que 25 calories.

Il garantit une belle peau

Riche en vitamines B9, C et E, ainsi qu’en bêta-carotène, le poireau est un allié contre le vieillissement cutané. Il est aussi utilisé comme remède naturel pour lutter contre l’acné et faire disparaître tous ces petits boutons disgracieux. Chaque soir, on applique sur le visage une lotion maison faite de jus de poireaux, de lait et de jus de citron, avant de rincer à l’eau claire.

Il protège le cœur

Grâce à sa forte teneur en sels minéraux, dont le potassium, ce légume réduit la pression artérielle et diminue par conséquent le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires. Il combat la formation de petits caillots dans le sang.

Il combat la toux

C’est un remède de grand-mère très efficace. Après avoir fait cuire quelques feuilles de poireaux dans de l’eau bouillante et avoir filtré le jus obtenu, on ajoute à cette décoction un peu de miel. Boire trois fois par jour une cuillerée de ce sirop permet de lutter efficacement contre les quintes de toux.

