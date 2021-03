Les 5 aliments qui contiennent le plus de potassium

Le potassium est un minéral très utile à l’organisme. Associé au sodium, il permet aux muscles de se contracter. Mais il est aussi nécessaire à la santé cardiovasculaire. Il joue enfin un rôle dans la synthèse des glucides et des protéines. Son taux dans le sang est régulé grâce aux reins. On le trouve essentiellement dans les fruits et légumes. Voici les 5 aliments qui en contiennent le plus.

La banane

Très nutritive, la banane est l’un des fruits préférés des Français. Facile à transporter et à manger sans se salir les mains, elle possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa teneur élevée en fer diminue les risques d’anémie, stimule la production d’hémoglobine, et lutte contre la constipation. Mais elle est surtout réputée pour son potassium.

Les tomates séchées

Une portion de 100 grammes de tomates séchées contient 3430 microgrammes de potassium d’après l’Anses. Les tomates séchées sont aussi bourrées d’antioxydants. La bonne nouvelle est qu’on peut les utiliser à toutes les sauces : dans une salade, sur un plat de pâtes… Il suffit de solliciter son imagination.

Les pommes de terre

On retrouve également du potassium en quantité non négligeable dans la pomme de terre mais aussi dans l’ensemble des tubercules. Elle en concentre environ 300 microgrammes pour 100 grammes. Pour bien profiter de ces bienfaits, il est recommandé de les consommer cuites au four ou à l’eau, la pomme de terre se mangeant exclusivement cuite.

Les épinards crus

Une salade de jeunes pousses d’épinard assure un plein de potassium pour la journée. Ce petit légume vert qui concentre tout un cocktail de bienfaits est effectivement une source importante de potassium, soit 500 microgrammes pour 100 grammes.

Les graines de lins

Les nutritionnistes recommandant d’associer les graines à notre alimentation. C’est une façon simple de s’assurer un apport régulier de nutriments. Les graines de lins sont particulièrement intéressantes pour la santé. En plus des acides gras, elles contiennent beaucoup de potassium.

