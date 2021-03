Voici comment transformer du pain rassis en pain frais

Un pain, ou une baguette, dur comme du bois peut ne pas finir à la poubelle ou dans une recette de pain perdu. Il existe une technique simple et rapide pour redonner à sa croûte tout son croquant et à sa mie tout son moelleux.

Le scénario est connu. Un dîner entre ami ou un déjeuner dominical en famille se prépare. Mais au dernier moment, patatras, il est trop tard. Le pain à servir pour le fromage n'est plus frais et la boulangerie voisine est fermée.

Pas de panique, une solution existe à condition de posséder un four. Il suffit de prendre le pain ou la baguette rassis et de le passer sous l'eau pendant quelques secondes. Il s'agit là d'humidifier légèrement la croûte sans détremper le pain pour autant.

10 minutes à peine au four

Il faut ensuite placer ce pain ou cette baguette, peu importe, dans un four traditionnel à une température comprise entre 150°C et 200°C. Sept minutes après, le pain retrouvera toute sa fraicheur et son croquant.

En effet, l'humidité alliée à la chaleur crée de la vapeur qui regonfle non seulement la mie du pain mais permet aussi à la croûte de retrouver son croustillant.

Attention, cette astuce ne fonctionne idéalement que pour les pains entiers, non coupés en tranche. Ensuite, il est recommandé de consommer rapidement ce pain rassis devenu frais comme par magie, car il s'asséchera plus vite qu'une baguette fraîche.

Enfin, il est possible de recourir à une technique identique avec un four à vapeur, sans passer par l'étape d'humidification du pain.