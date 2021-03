Les 5 bienfaits épatants de la carotte

Qu'elle soit râpée accompagnée d'une vinaigrette, en purée, en soupe, en jus ou simplement cuite au beurre... la carotte, peu onéreuse, est l'une des stars des étals des primeurs, et les Français en raffolent. Plébisicité pour son goût légèrement sucré, cet aliment regorge également de bienfaits pour la santé.

Elle donne bonne mine

Si on ne peut garantir qu’elle rend vraiment aimable à force d'en manger, la carotte, qui est riche en bêta-carotène, permet de lutter contre les radicaux libres et de prévenir le vieillissement cutané. Transformé par l’organisme en vitamine A, le bêta-carotène protège la peau des rayons ultra-violets et active le bronzage. Et on peut même avoir les fesses roses.

Elle nettoie le foie

Grâce à sa forte teneur en potassium, cet aliment est diurétique et a par conséquent une action sur le foie et les reins. Consommée sous forme de jus, par exemple, la carotte permet d’éliminer les toxines de l’organisme et de drainer les organes pour éviter notamment les calculs rénaux. On peut aussi utiliser de l’huile essentielle de carotte.

Elle répare les cheveux abîmés

L’huile de carotte, qui est obtenue comme le précise le célèbre Franck Provost en faisant macérer des racines fraîches de carottes dans de l’huile de tournesol, est une formidable alliée si vous avez les cheveux secs et abîmés. Il est recommandé de l’appliquer sur la chevelure avant le shampoing en veillant bien à aller jusqu’aux pointes, puis de la laisser poser si possible toute la nuit, avant de rincer à l’eau claire.

Elle aide à garder la ligne

Dans le cadre d’un régime minceur ou d’un rééquilibrage alimentaire, il est conseillé de consommer de la carotte aussi souvent que possible. Elle contient de la pectine, laquelle crée une sorte de gel dans l’estomac et procure une sensation de satiété. Par ailleurs, ce légume est peu calorique (moins de 40 calories pour 100 g de carottes crues) et renferme des fibres, promesse d’un meilleur transit intestinal et d’un ventre plat.

Elle est bonne pour la vue

Il n’y a pas de remède miracle, et la carotte ne remplacera assurément pas des lunettes de vue si vous souffrez de problèmes oculaires. Mais la vitamine A qu’elle renferme permet de lutter contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Elle améliore également la vision nocturne.