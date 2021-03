Les 7 bienfaits suprenants de l'eau au citron

Un remède simple et efficace. Consommer de l'eau mélangée avec du citron, en plus d'être rafraichissant, peut vous aider à entretenir votre santé à peu de frais.

A noter qu'il est préférable de la préparer soi-même en pressant des citrons, l'eau citronnée vendue en magasin ayant été chauffée à haute température pour tuer les germes, ce qui a diminué les vertus du citron.

booste le système immunitaire

Le citron est l'un des aliments les plus riches en vitamine C. Un seul fruit permet de couvrir un tiers de nos besoins quotidiens.

La vitamine C protège du vieillissement cellulaires, améliore l'assimilation du fer d'origine végétale, prévient le carences et les maladies liées comme le scorbut, et aide à lutter contre l'apparition de maladies cardio-vasculaires, de certains cancers, de la cataracte ou encore des maladies neuro-dégénératives.

La vitamine C aide également au renouvellement et au fonctionnement de certains globules blancs, améliorant le fonctionnement des défenses immunitaires.

Stimule la digestion

L'acide citrique stimule la sécretion de bile dans le foie, permettant de mieux digérer. Et les fibres contenues dans le citron améliorent également le transit intestinal.

Aide à perdre du poids

Boire un verre d'eau citronnée tiède chaque matin peut aider lorsqu'on cherche à perdre du poids. Les vertus thermogéniques de cette boisson permettent en effet d'accélérer le brûlage des graisses.

Antiseptique

Les vertus antiseptiques du citron permettent de combattre les infections. Un bon grog, soit de l'eau au citron mélangée avec un peu de miel, constitue ainsi un remède naturel efficace en cas d'état grippal.

Astringent

Les vertus astringentes du jus de citron permettent de lutter contre la diarhée, ou encore de prévenir la gastro-entérite. A boir chaque soir avant d'aller se coucher.

Elimine les calculs rénaux

Une bonne hydratation est essentielle pour prévenir les calculs rénaux. Et l'eau citronnée, grâce à l'acide citrique qu'elle contient, permet de rendre le pH de l'urine plus alcalin et ainsi de réduire la formation des calculs.

Aide à garder l'haleine fraîche

Un bain de bouche naturel à l'eau citronnée permet d'éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine.