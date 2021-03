Les 10 bienfaits étonnants de la lavande

La lavande est utilisée pour ses propriétés thérapeutiques depuis l'Antiquité, particulièrement dans le bassin ouest-méditerranéen. Au Moyen Age, cette plante à l'odeur caractéristique de la famille des lamiacées était ainsi cultivée notamment dans les monastères pour un usage en phytothérapie. On la retrouve, hormis la France, au Portugal, en Espagne, en Inde, en Australie, et au Maroc.

La lavande dite «vraie» (Lavandula angustifolia) peut être consommée en poudre sous forme de gélules, en infusion, en inhalation ou peut aussi servir en huile de massage. Voici les principales propriétés thérapeutiques de cette plante.

Combat l'insomnie et réduit le stress

Verser deux ou trois gouttes d'huile essentielle de lavande sur son oreiller avant de se coucher, de préférence du côté touchant le lit afin d'éviter un contact direct, peut aider à trouver le sommeil. Un diffuseur d'huile essentiel dans la chambre peut également aider.

La lavande peut aussi être consommée en infusion avant d'aller au lit (8 à 10 grammes de fleurs de lavande fraîches ou sèches infusées pendant 10 minutes feront l'affaire).

Si la lavande aide à trouver le sommeil, elle aide également à réduire le stress en général, l'anxiété, les troubles nerveux et même l'hypertension. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Kagoshima, au Japon, avait ainsi démontré que l'exposition aux vapeurs de linalol, l'alcool odorant présent dans les huiles essentielles de lavande, affectait le cerveau via le nez. Et le linalol a des propriétés calmantes, comme l'acétate de linalyle, également présente dans la plante.

Aide à la digestion

Les propriétés antibactériennes de la lavande peuvent contribuer à faciliter la digestion en éliminant la sensation de ballonnement. Celle-ci est en effet souvent liée à la présence de mauvaises bactéries dans le système digestif.

Antispasmodique, la lavande augmente également la sécrétion de suc gastrique dans l'estomac et améliore ainsi la motricité intestinale.

Soigne les troubles respiratoires

L'ihnalation d'huiles essentelles de lavande permet de traiter les troubles respiratoires légers, grâce aux propriétés antiseptiques de la plante.

Combat les migraines

Les propriétés anti-inflammatoires, calmantes et anti-douleurs de la lavande en font un excellent allié contres les migraines et maux de tête liés à la tension.

Soulage les douleurs articulaires

Antispasmodique, anti-inflammatoire et antalgique, la lavande est particulièrement indiquée pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle peut être utilisée en infusion ou en massage.

Lutte contre l'acné et l'eczéma

Utilisée sous forme de beaume, la lavande aide à soigner les problème de peau.

Aide a cicatriser

Que ce soit pour soigner les égratignures, les ampoules ou les cicatrices provoquées par l'acné et l'eczéma, la lavande fera du bien à votre peau.

Eloigne les poux

Impreigner les cols de vêtement ou la nuque de son enfant avant le départ pour l'école aidera à éloigner les poux, particulièrement rétifs à l'odeur de la lavande.

Apaise les piqûres et morsures

Antitoxique et anti-infectieuse, la lavande aspic neutralise la propagation du venin et limite l'apparition des rougeurs et boursuflures en cas de morsure ou de piqûre.

Purifie l'haleine

Mélangée à de l'eau, la lavane utilisée en gargarisme permet de purifier son haleine de manière naturelle.