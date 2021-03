Les 5 aliments les plus riches en magnésium

Il fait partie de la liste des oligo-éléments indispensable à l’organisme. Le magnésium a de nombreux bienfaits. Il participe au métabolisme des acides gras essentiels et prévient les problèmes cardiovasculaires.

C’est aussi un anti-stress naturel qu’on recommande en période de forte tension. Une carence se manifestera par de l’anxiété, des troubles du sommeil et une fatigue chronique. Voici les aliments qui en contiennent le plus.

Les sardines à l’huile

Les sardines sont de véritables atouts pour la santé. Elles renferment de nombreux bienfaits dans leur petite boite. Une fois égouttées, 100 grammes de sardines à l’huile représentent 38,5 microgrammes de magnésium. Servies à l’apéritif sur des toasts ou en salade de pommes de terre, les idées ne manquent pas pour en profiter.

Les graines de coriandre

Une fois en bouche, elles révèlent toute leur saveur. Les graines de coriandre sont aussi une source importante de magnésium. Elles en contiennent 330 microgrammes par portion de 100 grammes. On les utilise dans les plats à base de curry. Elles se marient bien aussi avec une salade de champignons.

Les amandes

Les nutritionnistes recommandent de consommer environ 30g d'oléagineux au petit-déjeuner. Noisettes, amandes, noix... elles sont riches en fibres et améliorent ainsi la digestion en régulant le transit intestinal. Elles contribuent aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Enfin, elles sont très riches en magnésium.

Le chocolat noir

Le chocolat est sans doute la source de magnésium la plus connue. Pour en profiter pleinement, on se tournera vers le chocolat avec une fort pourcentage de cacao (70%). Plus amer, il est aussi mieux doté en magnésium. Un petit carré, voire deux, tous les jours fera donc le plus grand bien.

Les bigorneaux

Ces minuscules coquillages qui ne sont pas faciles à attraper au fond de leur coquille ont d’incroyables bienfaits. C’est l’un des coquillages les plus riches en magnésium, soit plus de 300 microgrammes pour 100 grammes. Attention à bien les cuire, soit six minutes dans de l’eau bouillante. Les bulots cuits sont eux aussi recommandés pour faire une cure de magnésium.