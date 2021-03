Voici les 6 aliments les plus nutritifs

Une bonne alimentation est priomordiale, notamment en cette période de crise sanitaire. Pour vous aider à concevoir des repas complets, voici les 6 meilleurs aliments pour la santé selon l'étude scientifique «les aliments les plus nutritifs au monde» menée pour la BBC.

Les amandes

Ce fruit oléagineux est rempli de protéines et de minéraux vitaux, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ils est également riche en acide gras mono-insaturés, de très bonnes graisses, ainsi qu'en vitamine E et en fibres.

En manger régulièrement peut favoriser un système cardiovasculaire sain, et même aider à lutter contre le diabète et le «mauvais» cholestérol. Les amandes sont aussi utiles pour réduire le taux sanguin de tryglicérides, lesquels sont essentiels à l'organisme mais peuvent être néfastes en trop grande quantité dans le sang.

le chirimoya

Egalement un fruit, le chirimoya est riche en sucres et en vitamines A,B et C. Il a de plus une forte teneur en minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer et zinc).

Aussi appelé cherimoya, il permet d'améliorer la santé cardiaque et de lutter contre le cholestérol, puisque les antioxydants qu'il contient contrôlent son niveau. C'est en outre un excellent fruit pour favoriser la digestion et combler la satiété, car il améliore l'absorption des aliments.

LA PERCHE

Ce poisson est une forte source de protéines. De plus, il contient très peu de graisses saturées, car ses lipides sont constitués d'acides gras mono-insaturés et poly-insaturés. Il a également des teneurs en vitamines B, E et A intéressantes.

Les acides gras mono-insaturés et poly-insaturés sont considérés comme du «bon gras», car les premiers ont en particulier des effets bénéfiques sur la fonction cardiovasculaire et les seconds un impact positif sur les taux de lipides sanguins.

La sole

Les poissons plats sont toujours pleins de bonnes choses, la sole tout particulièrement. Elle est à la fois pauvre en graisse et riche en protéines. Mais elle procure aussi une variété de vitamines et minéraux qui participent au bon fonctionnement de l'organisme.

Par sa valeur nutritionnelle, la consommation de la sole favorise un bon fonctionnement immunitaire, circulatoire et hormonal. Elle a également des propriétés bénéfiques sur le système cardio-vasculaire et des effets anti-inflammatoires qui pourrait être utile dans le traitement de maladies tels que le psoriasis.

Les graines de chia

Les graines de chia ont une forte puissance nutritionnelle. Elles contiennent une grande quantité de fibres alimentaires et sont une source importante de vitamine B. Elles sont elles aussi excellentes pour le coeur et les personnes atteintes de diabète.

En plus de leurs bénéfices, ces graines peuvent être consommées de multiples manières. Il est par exemple possible de les soupoudrer sur une salade ou encore de les ajouter dans un smoothie, du muesli ou un dessert.

L'oeuf

C’est l’aliment nutritif par excellence. Déjà parce qu’il existe de multiples façons de le cuisiner. Ensuite parce que l’œuf contient des lipides dans son jaune. Et ce n'est pas tout : un bel œuf contient aussi les vitamines suivantes : B12, B2, A, B5, E. Mais aussi du calcium, du fer, du potassium…bref c'est un super aliment. Pour les omega 3 on prendra soin de se tourner vers les œufs issus de poules élevées en plein air et nourries aux graines de lin.