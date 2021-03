Ces 5 aliments qui permettraient de ralentir la chute des cheveux

La perte de cheveux peut être due à plusieurs facteurs : le stress, la fatigue, certains problèmes de santé, mais aussi à des carences alimentaires. Ainsi, voici ce qu’il faut mettre dans son assiette pour renforcer la fibre capillaire, favoriser la pousse, et ralentir la chute des cheveux.

Les œufs

Rien de tel que de consommer des œufs pour avoir des cheveux en bonne santé. Et pour cause, outre le fait qu'ils sont source de fer, dont le rôle est de transporter l’oxygène jusqu’aux racines, ils contiennent du zinc, un oligo-élément indispensable qui contribue à la croissance des cheveux. Enfin, il comporte aussi une bonne dose de protéines et de la vitamine B, reconnue pour stimuler la synthèse de kératine, une protéine naturelle qui compose 97% de la matière première des cheveux.

Les bananes

Autre aliment favorisant la croissance et la robustesse des cheveux : les bananes. Elles contiennent également une quantité intéressante de zinc, ainsi que du magnésium. C’est d’ailleurs l’un des fruits qui en contient le plus (35 mg pour 100g). Et on sait que ce minéral est un allié de poids pour lutter contre le stress et la fatigue, des facteurs aggravants de la chute des cheveux. D’autre part, il prévient ce phénomène en faisant disparaître les dépôts de calcium dans les follicules capillaires.

Les huîtres

Pour avoir des cheveux forts, misez également sur fruits de mer. Plus précisément sur les moules, les palourdes et les huîtres. Ces coquillages comportent une bonne dose de zinc et du sélénium, un oligo-élément au pouvoir antioxydant qui agit sur la qualité de la peau, favorise la beauté des ongles et des cheveux. Au rayon «produits de la mer», vous pouvez également opter pour du saumon ou du thon. Riches en oméga-3, les poissons gras sont de véritables alliés contre la chute des cheveux.

Les lentilles

Sur le menu, figurent également des lentilles, et autres légumineuses (pois chiche, haricots rouges, fèves…). Elles sont à la fois une source intéressante de fer et de zinc. En résumé, deux nutriments indispensables à la santé des cheveux. Comme les oléagineux (amandes, noix, noisettes…) et les céréales (épeautre, sarrasin…), les légumineuses sont également riches en protéines. Et, qu’elles soient d'origine animale ou végétale, ces dernières assurent la synthèse de kératine.

Les épinards

Enfin, pour ralentir la chute des cheveux, n’hésitez pas à vous préparer une belle assiette de légumes verts. Le chou kale, les blettes, les brocolis, ou encore les haricots verts, sont très nutritifs pour les cheveux. Et tout particulièrement les épinards. Ce légume feuille est connu pour sa richesse en fer, mais aussi sa teneur en vitamine B9, qui répare les cellules des cheveux et renforce ainsi leurs racines, et A. Celle-ci stimule la production de sébum et permet de protéger le cheveu.