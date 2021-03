Ces 9 aliments les plus riches en vitamine C

C’est la plus célèbre des vitamines. Également connue sous le nom d’acide ascorbique, la vitamine C est essentielle pour le bon fonctionnement de l’organisme.

Son action antioxydante neutralise les radicaux libres. En clair, elle aide à lutter contre le vieillissement. Elle stimule aussi la formation de globules rouges et permet la synthèse de neurotransmetteurs dans le cerveau comme l’adrénaline. Et comme le corps ne peut la fabriquer lui-même, il faut bien aller la chercher dans l’alimentation. Voici les fruits et légumes qui en contiennent le plus.

Le cassis

Bien acidulé, le cassis est considéré comme un « super aliment ». C’est-à-dire qu’il concentre beaucoup de nutriments. Pour 100 g de baies consommées, l’apport en vitamine C est de 180 mg. Certes, la dose conseillée de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) est de 110 mg / jour, mais dans le cadre la vitamine C ce n’est pas très grave de dépasser ce repère. Pour en profiter pleinement, il faut consommer ce fruit cru. Une fois cuit, il perd beaucoup de ses nutriments.

La goyave

Consommer 100 g de ce fruit très doux apporte plus de 200 mg d’acide ascorbique. C’est un fruit plutôt rare, mais transformé en jus il apporte une fraîcheur et une douceur sans égal. En plus la goyave est peu chargée en sucre mais à l’inverse très riche en fibres.

©amirul-islam/unsplash

Le kiwi

Petit mais très costaud, le kiwi est réputé pour sa teneur en vitamine C. Un fruit moyen de 75 g en contiendra 70 mg, soit sensiblement la recommandation quotidienne de l’AFSSA. Pour être tranquille, il suffit donc de manger un kiwi par jour. Attention à bien les choisir : ils sont souvent durs comme de la pierre dans le commerce et murissent péniblement.

©

L’orange

C’est le fruit le plus associé à la vitamine C. Pourtant l’orange n’est pas celui qui en contient le plus. Un fruit de 200 g en a approximativement 110 mg.

On la consomme le plus souvent sous forme de jus mais les nutritionnistes recommandent de la manger en la croquant pour profiter de ses fibres.

©xiaolong-wong /unsplash

La papaye

En jus ou en salade de fruits, la papaye est un concentré de bienfaits. En matière de vitamine C, un fruit de 150 g en contient 93 mg. Bien que sucrée, elle est pauvre en calories et riche en fibres. Associé à la papaïne, une enzyme digestive, elle contribue à faciliter la digestion.

©charles-deluvio/unsplash

Le litchi

On en trouve maintenant facilement sur tous les marchés. Le litchi présente l’avantage de pouvoir se transporter et se déguster facilement. Ça tombe bien : il est parfait pour l’organisme. Il contient 71 mg de vitamine C pour 100g de fruits. Une portion de six fruits suffira à couvrir les apports journaliers recommandés.

©the-matter-of-food/Unsplash

Le poivron rouge

On y pense relativement peu mais le poivron rouge est une excellente source de vitamine C. Un beau spécimen de 500 gr en contiendra par exemple près de 420 mg. La bonne nouvelle est qu'on peut le manger aussi bien cru (en salade) que cuit.

Photo by Vishang Soni on Unsplash

Le persil

Voilà une herbe aromatique qu’on peut mettre à toutes les sauces (salade, légumes vapeur, etc). Ce n’est certes pas quelques brins qui vont faire la différence mais l’adopter régulièrement dans son alimentation fera du bien à l’organisme. Il est très riche en vitamine C mais aussi en fer.

©pintando-la-luz-unsplash

Le chou rouge

Associé à des morceaux de pommes et quelques noix, le chou rouge est un concentré de vitamines, notamment C. Son petit goût sucré est très apprécié notamment des enfants.

©matilda-bellman-unsplash