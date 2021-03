Les 7 bienfaits épatants de la sève de bouleau

La sève de bouleau ne cesse de gagner en popularité. Réputée pour ses bienfaits, elle peut être récoltée directement (à condition d'être le propriétaires de l'arbre) ou achetée dans la plupart des magasins bio et dans certaines grandes surfaces.

Actuellement, nous sommes en pleine période de récolte, celle-ci se faisant généralement entre le 15 mars et le 15 avril, mais désormais parfois plus tôt en raison du réchauffement climatique.

Afin de bénéficier des bienfaits de la sève de bouleau, il est recommandé de la consommer en cure d'une à trois semaines.

Détox

Dotée de vertus drainantes et diurértiques, la sève de bouleau favorise l'éliminiation des toxines et autres déchets organiques, notamment l'acide urique, qui peut favroriser le cholestérol et l'hypertension lorsqu'il est présent en trop grande quantité dans la sang.

Elle constitue ainsi une excellente cure de printemps, afin de redonner du tonus à son corps après l'hiver

Aide à perdre du poids

Composée à 99% d'eau, la sève de bouleau peut s'avérer un allié efficace au début d'un régime. En nettoyant le foie des toxines, en drainant l'organisme et en agissant sur la rétention d'eau et la cellulite, elle est conseillée pour tout remettre à zéro.

bonne pour la peau

Les vertus dépuratives de la sève contribuent à soigner les problèmes de peau comme l'acné ou l'eczéma, qui peuvent être liée à la présence trop importante de toxines dans les reins. Elle peut également aider à cicatriser la peau.

Combat la dépression

Le lithium et le magnésium que contient la sève aident à améliorer l'humeur et à combattre les baisses de moral hivernales. Idéal pour attaquer le printemps du bon pied.

Améliore la santé des os et des dents

Riche en calcium et en phosphore, la sève contribue à renforcer les os et les dents. Elle est également efficace pour prévenir l'ostéroporose, grâce au silicium qu'elle contient.

Bonne pour le coeur

Grâce à ses apports en potassium, la sève de bouleau permet de rééquilibrer le rythme cardiaque et d'améliorer la circulation saguine.

Préserve du vieillissement

Les cellules bénéficient de la sève grâce à la vitamine C et au sélénium, des antioxydants qui luttent contre le vieillissement.