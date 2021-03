Les 5 bienfaits étonnants du sarrasin

C'est l'un des aliments stars en Asie, en Russie... et en Bretagne où on le consomme sous forme de farine pour les fameuses galettes. Le sarrasin, ou blé noir, est apprécié en cuisine pour son léger goût de noisette. Mais saviez-vous que cette pseudo-céréale possédait aussi de nombreuses qualités nutritionnelles ?

Il est dépourvu de gluten

S’il est donc communément appelé blé noir, le sarrasin est pourtant bien différent des céréales puisqu’il ne contient pas de gluten. C’est donc un aliment à privilégier pour toutes les personnes allergiques ou intolérantes. Grâce à lui, la digestion sera plus facile et aucun ballonnement ne se fera ressentir après le déjeuner ou le dîner.

Il augmente la satiété

Le sarrasin renferme une forte dose de fibres solubles qui favorisent la satiété. On évite ainsi de grignoter et de se ruer sur du chocolat ou des gâteaux beaucoup trop sucrés au moment du goûter. On peut aussi boire une tasse de thé de sarrasin, aussi appelé «Sobacha», avant de passer à table afin de réguler son appétit. Un allié de taille pour perdre quelques kilos.

Il regorge de protéines végétales

Les végétariens et végétaliens qui, par définition, ne mangent pas de viande doivent varier leur alimentation pour éviter des carences en protéines. C’est pourquoi on leur recommande de manger du sarrasin riche en acides aminés essentiels comme la lysine. Optez pour un porridge ou un mélange yaourt-granola au petit déjeuner.

Il protège le cœur

S’il possède un index glycémique très bas qui en fait un aliment idéal pour les personnes atteintes de diabète, le sarrasin à la grande teneur en flavonoïdes, permet aussi de diminuer le taux de «mauvais» cholestérol. Par conséquent, une consommation régulière de cet ingrédient aidera à réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Il est bon pour les dents et les os

Dans le sarrasin, on retrouve des vitamines B, du phosphore, du zinc, du calcium et du cuivre, sans oublier le magnésium. Des minéraux qui sont indispensables pour booster le système immunitaire, redonner de l’énergie à l’organisme et assurer une bonne santé des dents et des os.