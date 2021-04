Les 5 aliments les plus riches en vitamine K

La vitamine K est relativement méconnue. Pourtant, elle peut être particulièrement utile pour prévenir les problèmes de santé. Elle est par exemple essentielle à la production de protéines destinées à la construction et au renforcement des os. Elle participe aussi à la régulation de la coagulation du sang. Elle limite donc les risques d’hémorragies. Deux molécules existent : la K1 d’orginine végétale et la K2 d’origine animale. Voici les 5 aliments qui en contiennent le plus.

Le chou

Chou kale, choux de Bruxelles, chou chinois… Toute la famille des choux est particulièrement riche en vitamine K. Cela permet de varier les recettes. Autre bonne nouvelle : en fonction des variétés, il peut se consommer cuit ou cru.

Le concombre

Il est utile contre les radicaux libres et les agents oxydants. Mais le concombre est aussi plein de vitamine K. A noter : pour en profiter pleinement, il faut garder la peau. Pour cela, mieux vaut privilégier un concombre issu de l’agriculture biologique et bien le nettoyer sous l’eau avant de le consommer.

Le poulet

C’est pareil pour le poulet. C’est la peau qui contient de la vitamine K. On préférera celle des cuisses, moins grasse. Une portion de 100 grammes en contiendra 34.3 microgrammes d’après l’Anses.

Le foie

Foie de volaille, foie de veau… Voilà les aliments d’origine animale qui contiennent le plus de vitamine K. Une portion de 100 grammes en contient 360 microgrammes. C’est presque dix fois plus que la cuisse de poulet. Cuit à la poêle et déglacé au vinaigre de framboise, c’est un petit délice.

Le kiwi

Le kiwi est riche en vitamine C, mais aussi – et on le sait moins – en vitamine K (40 microgrammes pour 100 grammes). Pratique à manger, il trouve aussi bien sa place au petit déjeuner qu’au gouter.