Ces 5 aliments qui donnent des boutons

Quel que soit votre âge, il peut arriver que des boutons apparaissent soudainement sur votre visage, et il est parfois difficile de s'en débarasser. Et ce, malgré les soins apportés à son épiderme (hydratation, nettoyage...). Dans ce cas, c'est le plus souvent au niveau de l'alimentation qu'il faut chercher l'origine du problème. Voici les cinq types d'aliments qui favorisent les boutons.

L'alcool

Particulièrement sucrées, les boissons alcoolisées augmentent le taux d'insuline et favorisent le dérèglement hormonal. Et un seul verre suffit pour dégrader l'aspect de la peau.

Les produits laitiers

Riches en acide gras, les produits laitiers favorisent l'excès de sébum de la peau. Et avoir une peau grasse favorise l'apparition de boutons. Une récente étude publiée dans l'American Journal of Dermatology a démontré que les personnes consommant deux à trois verres de lait par jour augmentent leur risque de souffrir d'acné sévère de près de 44%.

Les sucreries

Se goinfrer de sucreries crée un pic d'insuline dans l'organisme, favorisant en conséquence un excès de sébum dans la peau. Les bonbons et autres friandises peuvent aussi provoquer des inflammations cutanées - et donc des boutons - en augmentant la production de l'interleukine-1b, une protéine.

Les céréales

Les aliments transformés que sont le pain blanc, le riz ou encore les pâtes sont riches en glucose, et favorisent eux aussi l'insuline. Il faudra ainsi privilégier les céréales complètes ou demi-complètes.

Les pommes de terre

Comme les céréales, les pommes de terre présentent de forts taux de glycémie, et augmentent le taux d'insuline, favorisant les boutons.