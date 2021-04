Acné : quelle alimentation faut-il privilégier ?

Si aucun régime ne permet de traiter l’acné, trouble cutané caractérisé par l'éruption de boutons, certains aliments permettent de freiner son développement. Ainsi, voici l’alimentation à privilégier pour améliorer l’état de sa peau.

Comme l’explique la dermatologue Nina Roos, les facteurs aggravants de cette maladie inflammatoire chronique sont multiples. Parmi eux, il y a «la génétique, certaines contraceptions, le tabac, la pollution, le stress, les cosmétiques trop huileux et occlusifs, et bien sûr, l’alimentation».

Même si «ce n’est pas un traitement curatif», faire attention à ce que l’on met dans son assiette «est très important», confirme-t-elle.

aliments à éviter

Pour limiter son apparition, il est particulièrement déconseillé de consommer «des aliments sucrés, avec un index glycémique élevé», comme les bonbons, les sodas, les gâteaux et autres sucreries, ainsi que les aliments à base de farine blanche - qui contient des glucides raffinés - comme le pain blanc, le pain de mie, et le riz blanc.

Il faut également réduire «les mauvaise graisses que l’on trouve principalement dans les produits industriels et la charcuterie», détaille la spécialiste.

Autre aliment à bannir : «le lait de vache à boire», et ce, même s'il est bio et écrémé. «A partir d’un verre par jour cela aggrave l’acné», prévient Nina Roos précisant néanmoins que les yaourts, surtout nature, «semblent moins impactants».

Plusieurs études confirment que tous ces aliments «modifient la sécrétion de sébum et l’inflammation au niveau de la glande sébacée», organe du derme responsable de la sécrétion du sébum.

aliments à privilégier

Et sur la liste des aliments à privilégier, on retrouve notamment «les acides gras essentiels, les bons oméga 3 et oméga 9, présents par exemple dans les fruits à coques, l’huile de colza, et le poisson gras (saumon, maquereau, sardines…)».

Il faut d’autre part miser sur les produits riches en antioxydants comme les légumes, ou encore les légumineuses qui sont «anti-inflammatoires pour les glandes sébacées», et se demander par quoi peut-on remplacer les aliments contre-indiqués, poursuit la dermatologue.

A la place du lait de vache, on peut par exemple consommer du lait végétal, souligne-t-elle. Quant aux aliments sucrés évoqués plus haut, on peut les remplacer par «des produits moins dérangeants pour l’organisme, comme les fruits frais, ou secs, et le sirop d’agave».

Enfin, concernant les denrées contenant de la farine blanche raffinée, «il est conseillé de se tourner vers leur version complète», et donc manger du riz complet, du pain complet, et des pâtes complètes, qui possèdent un index glycémique beaucoup moins élevé.