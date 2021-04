Les 5 pires aliments pour la planète

L’alimentation ne fait pas toujours bon ménage avec la planète. L’agriculture intensive, le recours aux pesticides et aux engrais… tout cela n’est pas sans conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre. Voici les aliments qu’il faudrait consommer avec plus de modération.

Le sucre

Sans conteste un aliment très populaire. Le sucre est partout si bien que l’on n’y fait presque plus attention. Pourtant, sa culture est problématique pour l’environnement. En effet, d’après la WWF, les cannes à sucre nécessitent tout un système d’irrigation qui favorise l'érosion du sol. Cela peut s'étendre jusqu'à 5 à 6 millions d'hectares tous les ans. Et pour la betterave sucrière, c’est le recourt aux pesticides qui est mis en cause.

Le chocolat

On a tendance à l’ignorer : le chocolat n’est pas bon pour la planète. Le cacaoyer nécessite beaucoup d’eau. D’après l’ONG Foodprint Network, il faut 17.196 litres d’eau pour produire 1 kilo de chocolat. Par ailleurs, le développement de sa culture est responsable de la déforestation notamment en Côte d’Ivoire.

Le café

Même constat pour le café. Sa culture demande beaucoup d’eau (15.897 litres nécessaires pour produire 1 kilo). Aujourd’hui une certaine prise de conscience semble avoir eu lieu. L’essor du commerce équitable a poussé des grandes marques à prendre des engagements en matière de développement durable. Mais il reste du chemin à faire.

Le soja

De plus en plus de personnes se tournent vers le soja pour diminuer sa consommation de viande. Si bien qu’aujourd’hui la plante jouit d’une image plutôt favorable. Pourtant sa production est loin d’être confidentielle. Près de 85% du soja qui pousse sur terre est destiné à l’alimentation du bétail. Sa culture réclame donc de colossaux besoins en énergie.

L’eau minérale

Sans doute le fléau le plus dévastateur pour l’environnement. L’eau minérale entraîne la consommation d’un million de bouteilles plastique chaque seconde dans le monde. On sait que seulement 7 % d’entre elles seront recyclées. Et beaucoup finiront dans l’océan, entraînant la mort de mammifères marins et de nombreux oiseaux.