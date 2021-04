5 aliments bons pour le cœur

Les maladies cardio-vasculaires sont la deuxième cause de décès en France comme dans de nombreux pays. Hormis l’hérédité, plusieurs facteurs augmentent les risques d'accident, comme les mauvaises habitudes alimentaires. Voici 5 aliments à déguster régulièrement pour contribuer à protéger son cœur.

L'amande

Les bienfaits des amandes sur le cholestérol sont validés par de nombreuses études. La teneur en phytostérols fait effectivement diminuer la concentration de « mauvais » cholestérol (LDL) dans l’organisme. Ce dernier se dépose dans les artères et, en cas de surplus, risque de les boucher.

La cerise

La cerise fait partie des fruits qui contiennent le plus d’antioxydants. Ces derniers ont la capacité de neutraliser les radicaux libres qui endommagent les cellules de l’organisme. En fluidifiant le sang, ils augmentent la résistance du système cardiovasculaire. Pour profiter de tous leurs bienfaits, on prendra soin de les déguster crues.

Les pois chiches

L’intérêt du pois chiche réside dans sa faible charge glycémique qui de facto réduit le taux de sucre dans le sang. On sait que si ce dernier est trop élevé, le risque d’infarctus ou d’AVC augmente.

©Image par Appel-und-n-Ei de Pixabay

Le maquereau

Le maquereau et tous les poissons gras (sardines, saumon, hareng, anchois, etc.) sont riches en oméga-3. Ces acides gras essentiels font diminuer le taux de triglycérides dans le sang et vont ainsi réduire la pression artérielle. Il est recommandé de choisir des poissons sauvages et d’en consommer deux fois par semaine.

L'huile d'olive

Originaire du régime alimentaire méditerranéen, l'huile d'olive est un allié pour le cœur. Elle est riche en acides gras mono-insaturés (acide oléique) qui ont la capacité de diminuer le taux du mauvais cholestérol sanguin