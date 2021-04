Quel est le type de riz le plus sain pour la santé ?

Selon l’état de ses grains qui témoigne des traitements subis après la récolte, le riz est commercialisé sous de nombreuses formes.

Et les plus faciles à cuisiner ne sont pas les meilleures pour la santé. Mais quelque soit la catégorie, ils sont d’un point de vue général bon pour l’organisme. En effet, le riz contient beaucoup d’amidon (ce qui lui donne un côté gluant en cas de cuisson excessive), et fournit au corps beaucoup d’énergie. Le riz possède aussi des oligo-élements et des minéraux comme le magnésium et le fer. Il est enfin riche en vitamine B.

riz blanc ou riz complet?

Et c’est justement là qu’est tout le problème. Le riz blanc (blanchi, meulé ou usiné), communément le plus utilisé, est en fait un riz brun dont on a éliminé l’embryon et la couche dure interne lors d’un processus de raffinage. Ce procédé va le blanchir mais aussi le dépouiller de sa valeur nutritive : jusqu’à 90% des vitamines et 80% des minéraux.

Une sous-catégorie limite les dégâts : il s’agit du riz blanc étuvé également appelé « incollable ». Ce dernier est préalablement mis à tremper ce qui permet aux éléments nutritifs contenus dans le germe et les enveloppes de s’infiltrer à l’intérieur du grain.

C’est donc le riz brun, riz complet ou encore dit « cargo » qui est le plus nutritif et qui convient le mieux à une alimentation équilibrée. Seule la coque non comestible (glume) a été enlevée par rapport au riz blanc. Il contient aussi plus de fibres. On le reconnaît à sa couleur beige et à son petit goût de noisettes.

En revanche, est c’est sans doute là un frein à sa popularité, le riz complet est plus long à cuire : jusqu’à 45 minutes. Par ailleurs, ce riz se conserve moins longtemps : pas plus de six mois. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il faut bien laver le riz avant de le cuisiner. Un bon rinçage éliminera le surplus d’amidon et les résidus