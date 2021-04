Les 5 bienfaits étonnants de l'oignon

S'il nous fait souvent pleurer quand on l'épluche, l'oignon - qu'il soit cru, cuit ou frit - apporte du goût à nos préparations culinaires. Blanc, jaune ou rouge, cet aliment déjà apprécié par les Egyptiens, possède de nombreux bienfaits pour l'organisme.

Il soigne les plaies

Parmi ses multiples propriétés, l’oignon a des vertus antiseptiques et antibactériennes. Ce remède naturel permet de nettoyer et soigner les plaies, et d’accélérer le processus de cicatrisation. On peut l’utiliser sous forme de jus ou de cataplasme grâce à la membrane fine qui se détache lors de la découpe.

Il soulage en cas de grippe ou de rhume

Pendant l’hiver, on peut ressentir quelques symptômes grippaux ou avoir un rhume ou une bronchite. Pour remédier à ces maux, pensez à l’oignon qui est connu pour son action décongestionnante. Il est efficace en sirop, en macérât que l’on boit après le repas ou en inhalation pour décongestionner les bronches.

Il favorise la repousse des cheveux

Il est recommandé pour avoir une belle peau, sans rougeurs ni acné. Il est aussi conseillé pour les cheveux, et particulièrement pour la repousse capillaire. Si vous souffrez donc d’alopécie, appliquez régulièrement du jus d’oignon sur le cuir chevelu afin de relancer la circulation sanguine et par conséquent la repousse. Pensez à bien rincer à l’eau claire et à effectuer un shampoing pour enlever l’odeur.

Il permet de garder la ligne

Si vous souhaitez perdre quelques kilos et vous lancer dans un régime minceur, il est conseillé d’intégrer l’oignon sous diverses formes à son alimentation. Riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et en antioxydants, il ne renferme que 40 calories pour un bulbe de 100 g. Par ailleurs, il contient une forte teneur en fibres ce qui améliore le transit intestinal.

Il prévient certains cancers

S'il permet de lutter contre certains troubles cardiaques, l'oignon - toutes variétés confondues - serait également un formidable allié pour prévenir l'apparition de cancers, notamment du côlon ou du sein. Il empêcherait par ailleurs la formation de caillots dans le sang.