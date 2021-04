Les 9 bienfaits épatants de l'ail pour la santé

Prisé des cuisiniers du monde entier et souvent incontournable pour relever un plat, l'ail est aussi un allié efficace pour entretenir sa santé. Voici quelques une de ses vertus, prisées depuis l'Antiquité.

Combat microbes, virus et infections

L'ail est un véritable médicament, grâce à ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, anti-bactériennes, antifongiques et même antivirales. Il est donc conseillé d'en consommer pour lutter contre les maux et maladies infectieuses come le rhume, le mal de gorge ou encore l'angine de poitrine.

Protège la peau

Les vertus antieptiques de l'ail en font également un allié pour entretenir la santé de sa peau. Il est efficace contre l'acné et les verrues, mais aussi le psoriasis (il contient des composés sulfuriques qui calment les inflammations).

Aide à la digestion

L'ail contient des acides phénoliques, qui ont la capacité de nettoyer et épurer le système digestif de l'intérieur. Et il est également chargé en inuline, un prébiotique, et en fructosanes, une fibre, qui contribuent à lutter contre l'inconfort digestif et à restaurer la flore intestinale.

L'ail est également un remède en cas d'intoxication alimentaire, notamment celles dues à la salmonellose.

Aide à garder la ligne

Riche en protéines et en glucides, tout en possédant très peu de lipides, l'ail est un super aliment sur le plan nutritionnel.

Il contribue à stimuler le métabolisme, et donc à brûler davantage de calories et à éliminer plus rapidement les excès via les urines. De plus, il envoie au cerveau des signaux de satiété, ce qui peut éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre.

Combat l'hypertension

L'adénosine que contiennent les gousses d'ail possèdent un effet vasodilatateur, permettant une meilleure circulation sanguine et contribuant ainsi à lutter contre l'hypertension.

Lutte contre le cholesterol

L'allicine que contient l'ail contribue à aider à faire baisser les taux de cholesterol dans le sang.

Prévient les maladies cardio-vasculaires

Les composés de l'ail aident également à faire diminuer les plaques d'athérosclérose, composées notamment de cholestérol et qui s'accumuent sur les parois des artères, aggravant le risque d'accident cardio-vasculaire. L'ail protègerait ainsi particulièreent l'aorte, l'artère centrale de notre organisme.

Des études ont ainsi montréque l'athérosclérose progresse trois fois moins vite chez les personnes à risque consommant de l'ail que chez les personnes à risque n'en consommant pas.

Aide à prévenir le cancer

Grâce aux composés soufrés de l'allicine, l'ail aide à freiner la prolifération des cellules cancéreuses et protège l'organisme de certains agents cancérigènes ainsi que de l'action des radicaux libres, notamment ceux impliqués dans les cancers de l'estmac et de l'intestin.

Combat les maladies neurogénératives

L'ail contribue à renouveler le microbite intestinal, flore directement reliée au cerveau via le nerf vague, et agit ainsi directement sur lui, aidant à prévenir les maladies neurodégénératives.