Voici les 5 épices les plus utilisées au monde

Pour twister sa cuisine, rien de tel que de faire appel aux épices. Elles viennent relever un plat en lui donnant plus de saveur et un parfum qui peut parfois évoquer des contrées lointaines. Inutile d’en utiliser trop : une simple pincée suffit. Voici celles qui sont le plus sollicitées dans la cuisine.

Le curry

Sans doute l’épice la plus classique et la plus connue, facilement identifiable à sa couleur jaune-orangé. Le curry provient d’Inde. A proprement parler, ce n’est pas une seule épice mais un mélange qui diffère selon sa région d’origine. Il existe par exemple le classique curry Madras. Mais on peut également trouver en Thaïlande un curry vert particulièrement aromatique.

Le Safran

Le safran est l’épice la plus chère du monde. On l’appelle d’ailleurs l’or rouge. Il est produit par la fleur crocus sativus. Très délicat, le safran a une saveur incomparable, entre l’amertume, le métal et le foin. Très difficile à cultiver, on dit qu’il a faut plus de 150.000 fleurs pour en produire seulement un kilo. Il se mélange à toutes les sauces et relève par exemple une mayonnaise.

Le Paprika

Originaire d’Amérique du Sud, le paprika est aussi très utilisé dans la cuisine hongroise au point d’en devenir l’un des symboles. Ce poivron ou piment doux est récolté à maturité puis séché avant d’être réduit en poudre. On l’apprécie pour son goût légèrement amer. Certaines versions peuvent être plus corsées.

©Image par hodihu de Pixabay

Le gingembre

Réputé pour ses vertus aphrodisiaques, le gingembre se retrouve dans beaucoup de cultures culinaires : cuisine réunionnaise, cuisine créole, cuisine indienne, ou encore chinoise. Son goût peut être assez fort et parfumé, aussi mieux vaut l’utiliser avec parcimonie. Riche en antioxydants, il est aussi recommandé pour rester en bonne santé.

L’origan

Saupoudré sur quelques dés de féta et quelques tomates fraîche, l’origan est un vrai délice. En fait, dès qu’un plat contient de la tomate, on peut considérer que le mariage avec cette épice au gout intense sera réussi. L’origan est également appelé marjolaine sauvage. On le retrouve dans la composition des Herbes de Provence, avec le thym, le romarin et la sarriette.