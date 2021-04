Pâtes : quelle portion est recommandée pour une personne ?

En matière de pâtes, trouver la juste dose est un véritable défi. On pense souvent avoir eu la main légère, mais après la cuisson, on se retrouve avec assez de nouilles pour nourrir un régiment. Ainsi, voici quelle portion est recommandée pour une personne adulte et comment la mesurer.

S’il s’agit du plat principal, la dose de pâtes sèches se situe entre 80 grammes et 110 grammes, en sachant que pour mesurer les quantités on pèse toujours les pâtes crues. Pour les pâtes fraîches, il faut prévoir entre 120 et 180 grammes. S’il s’agit d’un accompagnement, la dose adéquate de pâtes sèches pour une personne est de 60 grammes et de 100 grammes si vous optez pour des pâtes fraîches.

Pour avoir la bonne quantité de pâtes dans son assiette, la solution la plus simple est d’utiliser une balance alimentaire. Toutefois, d’autres astuces existent. Pour les pâtes longues, telles que les spaghettis, vous pouvez par exemple joindre votre index au pli du centre de votre pouce. Le rond formé doit faire environ 2 centimètres de diamètre. Ce dosage pour un plat unique correspond au goulot d'une bouteille d'eau. En accompagnement, un diamètre d'environ 1,5 cm est suffisant.

Pour les coquillettes, vous pouvez utiliser un pot de yaourt vide. Remplissez-le complètement pour un plat principal et à la moitié pour un accompagnement. Enfin, pour mesurer la quantité de pennes, ou les autres formes de pâtes qui ont à peu près la même dimension que ces dernières, procédez de la même manière mais avec un verre à moutarde.