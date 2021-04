Ces 6 aliments les plus riches en calcium

Le calcium est essentiel pour la formation et le renforcement des os et des dents. Il est indispensable à l'organisme. On le trouve dans les produits laitiers mais pas seulement. Voici 6 aliments qui en contiennent une dose importante.

Le fromage

Avec le fromage, la règle est simple : plus il est dense, plus il contient du calcium. Les pâtes dures sont donc à privilégier. En tête, figure le gruyère suivi du parmesan et du comté. Ils contiennent environ 1000 mg de calcium pour 100 g.

Le thym séché

Voilà un aliment très riche en calcium. Le thym séché en contient 1890 mg pour 100 g d’après l’Anses. Ajouté à une viande grillée, un petit chèvre ou dans une salade, il sera très bénéfique pour l’organisme.

La sardine

On ne compte plus les bienfaits de ce petit poisson qu’on achète en boite. Vitamine D, zinc, mais aussi calcium. On l’apprécie avec une salade de pommes de terre ou en rillette mélangée à du fromage frais.

Le lait

Spontanément, on se tourne vers le lait quand on pense au calcium. En effet, le lait de vache en contient environ 120 mg de calcium pour 100 g. Le lait de chèvre et le lait de brebis en contiennent un peu plus. Le lait se retrouve aussi dans les yaourts.

L’amande

Riche en lipides et en glucides, l’amande est une source non négligeable de calcium. Il faut éviter d’en grignoter des kilos, mais une simple poignée le matin au petit déjeuner fera l’affaire.

Le chou kale

Très tendance depuis quelques années, le chou frisé ou kale est considéré comme un super-aliment. Il contient beaucoup de vitamines et reste faible en matière de calories. C'est surtout une excellente source de calcium : 185 microgrammes par portion de 100 grammes.

