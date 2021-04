Voici les 5 desserts en boulangerie les moins caloriques

A la boulangerie, le choix est souvent multiple pour les desserts. Si les éclairs et autres pâtisseries font parfois envie, en consommer tous les jours peut avoir une influence sur sa ligne. Voici les 5 alternatives les moins caloriques.

La salade de fruits

Ce grand classique des desserts se décline dans de multiples recettes, en fonction des saisons. Mais toutes les salades de fruits sont réputées pour leur faible valeur énergétique. Ainsi en moyenne, une portion de 100 grammes représente 85 calories. Et en plus, c’est plein de vitamines.

Le fromage blanc

Même dans sa version non allégé le fromage blanc ne fait pas grossir. Pour une portion de 100g, le fromage blanc contient autour de 100 calories, sans ajout de sucre. On peut l’associer à quelques fruits rouges de saison pour en faire un vrai dessert.

Le riz au lait

Riche en glucides mais aussi un peu en protéines, le riz au lait se compose de riz cuit dans du lait, puis sucré. On l’aromatise le plus souvent à la vanille. En moyenne, on estime que 100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 124 calories.

Le flan pâtissier

C’est l’un des plaisirs les moins coupables. Le flan est aussi un grand classique de la boulangerie. Ses ingrédients principaux sont les œufs, le lait, la maïzena et le sucre. C’est un dessert qui nourrit bien mais qui reste peu calorique (entre 150 et 200 calories).

La tarte aux pommes

Cette gourmandise est tout de même un peu riche mais bien moins qu’un chausson aux pommes par exemple. En plus des fruits, elle comporte une base en pâte brisée ou feuilletée. Elle peut être également garnie de compote ou alors d’un appareil plus calorique comme dans sa version alsacienne par exemple. En moyenne, on estime que 100 g de tarte aux pommes apportent 280 calories.