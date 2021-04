Rosacée : ces 5 aliments à éviter

Nombreuses sont les personnes qui souffrent de rosacée, cette maladie qui touche particulièrement les femmes et provoque des rougeurs au niveau du visage. Une bonne alimentation peut aider à diminuer les symptômes.

Ce que vous mettez dans votre assiette peut en effet avoir des conséquences dramatiques sur votre organisme. En cas de couperose, les médecins recommandent d'éviter l'alcool, les boissons chaudes ainsi que certains aliments pourtant appétissants.

Le piment

Les aliments épicés provoquent des bouffées de chaleur et une dilatation des vaisseaux sanguins. On recommande de retirer de ses préparations le piment, le gingembre, le paprika, la moutarde ou encore le poivre. Privilégiez la sauge, le thym ou le basilic pour parfumer vos plats que vous éviterez par ailleurs de servir trop chaud.

Le chocolat

Au grand dam de tous les gourmands qui en mangent des quantités folles chaque année, le chocolat est à bannir car il contient de la théobromine, un composé qui accélère la circulation sanguine et favorise l’apparition de rougeurs sur la peau.

Le bleu d’Auvergne

La consommation d’aliments fermentés, notamment de fromages comme le bleu ou la choucroute, augmente les symptômes de la rosacée. Il faut également veiller à ne pas abuser de produits laitiers comme la crème fraîche.

Les tomates

Si on aime en manger l’été en salade avec de la mozzarella, la tomate est pourtant un aliment à proscrire de votre alimentation. En cause : la présence d’histamine qui favorise aussi les inflammations. Dans la même catégorie, on peut citer les noix, les crustacés, les agrumes, les fraises et les champignons.

Les produits céréaliers

Au petit déjeuner, on fera l’impasse sur les produits céréaliers ainsi que le pain qui contient de la levure. Les biscuits, les pâtisseries, les chips et tous les aliments transformés sont également à oublier puisqu’ils renferment trop de glucides et d’acides gras trans.