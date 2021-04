Ces 5 plantes d'intérieurs toxiques pour nos animaux de compagnie

Plantes d’intérieur et animaux de compagnie ne font pas toujours bon ménage. Chaque année, de nombreux cas d’intoxications sont à déplorer. Grâce à leur instinct, les chats et les chiens se tiennent généralement éloignés de celles qui présentent un danger potentiel.

Mais parfois il peut leur arriver de mâcher et d’ingérer des feuilles. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à contacter immédiatement son vétérinaire. Afin de prévenir un accident, voici les plantes d’intérieur qu’il vaut mieux bannir de chez soi quand on a un chien ou un chat à domicile.

Le ficus

Il existe une multitude de variétés de ficus, du bonsaï à l’arbuste. Bien pratique pour apporter une touche de vert à son intérieur, le ficus est pourtant à éviter en cas de présence d’animal domestique. Le latex contenu dans ses feuilles va provoquer des vomissements, des diarrhées et une hypersalivation chez le chat ou le chien avec de possibles séquelles durables aux reins.

La tulipe

Tulipe, jacinthe, lys… toutes ces plantes appartiennent à la famille des liliacées. Elles présentent une toxicité digestive pour les chiens et les chats. Toutefois, la plupart des espèces ne causeront que des irritations. Attention au muguet : il est hautement toxique, y compris pour l’homme.

Le cyclamen

Cette plante est appréciée pour sa capacité à se développer dans un dans un mileu peu éclairé, automne comme hiver. Si sa sève est juste irritante, son rhizome, c’est-à-dire sa racine, peut être mortel pour les animaux. Il produit des troubles digestifs et une destruction des globules rouges.

L'azalée ou le rhododendron

Ces plantes d’extérieur peuvent aussi se plaire à intérieur si elles sont correctement rempotées. Attention aux animaux domestiques qui seraient tentés de manger leurs feuilles. Chiens, chats, mais aussi oiseaux peuvent subir de graves conséquences même à faible dose.

Le philodendron

Apprécié pour le peu d’entretien qu’il requiert et la beauté graphique de ses grandes feuilles, le philodendron doit être tenu hors de portée des animaux domestiques. Une fois ingérées, les feuilles peuvent entraîner un gonflement de la bouche et de la langue et provoquer un étouffement.