Les aphtes ne sont pas considérés comme étant un problème de santé grave. Mais ils peuvent faire terriblement mal. Ces plaies disparaissent naturellement en quelques jours. Pour les éviter, il est recommandé d’adapter ses repas. Voici les 6 aliments qui donnent le plus d’aphtes.

Les fromages à pâtes dures

Le gruyère et les fromages à pâtes dûres comme le parmesan, le comté ou le gouda sont réputés pour donner des aphtes aux personnes sensibles. En période de stress ou de fatigue, cette sensibilité est exacerbée. On se tournera donc vers les pâtes molles comme le camembert pour éviter ces désagréments.

les noix

Les noix mais aussi tous les fruits à coques peuvent être à l’origine d’une poussée d’aphtes. Comme elles représentent un certain intérêt sur le plan nutritionnel, on peut les rendre inoffensives : il suffit de les faire tremper dans l’eau au moins 30 minutes et de retirer la peau.

les aliments acides

C’est un peu la double peine. Certains aliments acides comme l’ananas ou le kiwi peuvent favorirer l’apparition d’ulcères dans la bouche. Une fois installés, manger des fruits comme des agrumes peut faire terriblement mal. Ananas, citron, kiwi… autant d’aliments à mettre de côté en période de fragilité.

le café

S’il est bu bien trop chaud, le café peut entraîner des lésions dans la bouche, sur le palais voire sur la langue, entraînant ainsi l’apparition d’aphtes. Inutile de se brûler la bouche, mieux vaut attendre quelques minutes avant de consommer sa boisson chaude.

Le gluten

Les personnes intolérantes au gluten peuvent parfois souffrir de problèmes chroniques dans la bouche. Sous l’effet de l’inflammation, les intestins font apparaitre des aphtes parfois même de manière chronique. Pour soigner ce problème, mieux vaut consulter un professionnel de santé.

les tomates

Cela peut paraître surprenant mais les tomates sont bien classées dans la catégorie des fruits qui donnent des aphtes. On évitera donc d'en consommer en cas de lésions dans la bouche et ce quelqu'en soit la forme : cuite, crue ou encore en sauce.

