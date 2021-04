Les 5 bienfaits étonnants de la menthe

Elle est rapidement identifiable grâce à son parfum très frais. Plante aromatique déjà utilisée par les Egyptiens pour ses propriétés médicinales, la menthe possède en effet de nombreux bienfaits pour la santé.

Elle dégage les voies respiratoires

Il existe de nombreuses recettes de grand-mère pour soigner un rhume ou dégager les bronches de manière naturelle. Parmi elles, l’huile essentielle de menthe qui, utilisée en inhalation, permet de libérer les voies respiratoires. Grâce à son pouvoir décongestionnant, on respire mieux.

Elle purifie le foie

A l’instar du citron, la menthe, riche en fer, stimule la sécrétion de la bile et la fonction hépatique, et permet de nettoyer le foie en éliminant les toxines. On peut la consommer fraîche ou séchée diluée dans de l’eau, ou sous forme d’huile essentielle mélangée à un peu de miel.

Elle facilite la digestion

Après un repas trop riche en sucre ou en graisse, et/ou alcoolisé, on a tendance à ressentir une certaine lourdeur au niveau de l’estomac. Pour combattre les ballonnements ou prévenir une digestion difficile, il est recommandé d’ajouter de la menthe à ses préparations culinaires ou de la boire en infusion ou en tisane.

Elle calme la douleur

Cette plante aromatique est reconnue pour ses propriétés antidouleur, notamment pour les muscles et les articulations. L’application de quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur la peau soulagera aussi les migraines. En cataplasme, elle calme les démangeaisons et les piqûres d’insectes, et apaise les irritations et certaines plaies.

Elle lutte contre la mauvaise haleine

Vous avez beau vous brosser les dents matin, midi et soir, vous ne parvenez pas à vous débarrasser de votre mauvaise haleine. Les caries, le tabac, l’alcool ou des plats contenant de l’ail peuvent en être la cause. Dans ce cas, n’hésitez pas à mâcher quelques feuilles de menthe.