5 aliments qui accélèrent le vieillissement

Pour rester jeune, une bonne hygiène de vie et de l’exercice physique sont indispensables. Mais il faut aussi surveiller son assiette : certains aliments sont réputés pour accélérer le vieillissement des cellules. Voici la liste de ceux dont il ne faut pas abuser.

L'alcool

Ce n’est pas un scoop : une consommation d’alcool excessive n’est pas bonne pour l’organisme. Elle déshydrate le corps, assèche la peau et altère notre capacité de récupération en compliquant le sommeil. Selon les autorités sanitaires, il est recommandé d’en boire deux verres maximum par jour et pas tous les jours.

©Aline Ponce de Pixabay

Les aliments frits

Les matières grasses en général contiennent des radicaux libres qui attaquent les cellules de notre corps et qui donc accélèrent le vieillissement de la peau. Pour cette raison, il ne faut pas abuser des frites. Chargés à la fois de gras transformés et saturés, elles contribuent aussi à la prise de poids.

Le sucre

Les enfants en mangeraient-ils moins s’ils savaient qu’il fait vieillir plus vite ? Le sucre a un double effet sur l’organisme : En en mangeant, on augmente le taux de glucose, ce qui entraîne une production d’insuline. A haute dose, elle accélère le vieillissement. Par ailleurs le sucre se fixe sur le collagène de la peau et le rend donc à la longue moins élastique.

Les fromages

Là encore, tout est question de modération et non pas d’interdiction. Les acides gras saturés, que l'on trouve notamment dans le fromage accélèrent le vieillissement. On évitera donc de manger un demi camembert à chaque repas.

Le sel

Le sel est réputé pour abimer la peau. Présent en grande quantité dans les plats déjà préparés – c’est un exhausteur de goût – il a pour effet d’absorber l’eau qui se trouve dans la peau. Les cellules sont déshydratées et meurent.