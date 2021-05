5 aliments riches en glucides et bons pour la santé

Les glucides sont la principale source d’énergie pour l’organisme. C’est un peu le carburant dont le corps a besoin pour faire fonctionner les muscles mais aussi les cellules nerveuses. Parmi les glucides, on distingue les « sucres lents » et les « sucres rapides ». Voici 5 aliments qui en contiennent une bonne part tout en étant bons pour la santé.

Le quinoa

Le quinoa est excellent en matière de nutrition. Son apport énergétique se compose de près de 70 % de glucides. Il est également riche en fibres et en protéines. Désormais facile à trouver, il se mange aussi bien chaud que froid. Le tout est de réussir sa cuisson.

La pomme

C’est l’un des fruits les plus consommés au monde. La pomme est un aliment très sain. Elle contient près de 25 g de glucides et beaucoup de fibres. Elle régule le transit et a un effet coupe-faim. La pomme est aussi riche en vitamine C. Pour en profiter pleinement, il faut consommer sa peau.

©Estúdio Bloom on Unsplash

L’avoine

Consommée sous forme de flocons, l’avoine est très nourrissante. Elle contient environ 60% de glucides. Et à l’inverse de la plupart des autres céréales, l’avoine présente un indice glycémique très bas. Cela signifie qu’elle va servir de source d’énergie plus longtemps sans être stockée. Avec un peu de lait et des fruits secs au petit déjeuner, c’est le cocktail idéal.

La myrtille

D’origine sauvage ou cultivée, la myrtille est très populaire. Cette petite baie de couleur violette est un fruit modérément sucré : sa teneur en glucides est de l'ordre de 15 g aux 100 g. En outre, les fibres et les acides qu'elle contient freinent la digestion et l’assimilation de ses sucres. Et en bonus, on y trouve des polyphénols qui lui apporte une capacité antioxydante notable.

Le riz complet

Il faut toujours privilégier le riz complet au riz blanc : il apporte davantage de nutriments. Une portion de 100 g de riz complet représente près de 70 g de glucides. Il contient en plus des fibres et des antioxydants.