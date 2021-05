Les 6 bienfaits méconnus de l'artichaut

On l’aime autant pour ses feuilles que son cœur tendre. Petit ou gros, cru en salade, ou cuit à l'eau, l’artichaut est un allié santé de taille. Voici 6 raisons de déguster dès le mois de mai ce légume à la chair douce et sucrée.

il Lutte contre la constipation

Tout d’abord, l’artichaut permet de lutter contre la constipation. Et pour cause, il contient 5 grammes de fibres pour 100 grammes. De plus, il est une source d’inuline, un sucre non digestible qui se comporte comme un prébiotique et stimule la flore intestinale en favorisant la multiplication des bonnes bactéries.

il Protège le foie

Riche en acides phénols, dont la cynarine, cet aliment originaire du bassin méditerranéen est d’autre part excellent pour le foie. Cette puissante molécule lui confère en effet ses fameuses propriétés purifiantes et nettoyantes. En stimulant la sécrétion biliaire, l'artichaut débarrasse le foie d'éventuelles toxines.

Un puissant antioxydant

Il faut également savoir que cette plante vivace de la famille des Astéracées renferme de nombreux antioxydants. Il est notamment riche en acide chlorogénique, en flavonoïdes, et en polyphénols, qui ont la capacité de neutraliser les radicaux libres, molécules qui sont à l'origine d'un stress oxydatif et qui accélèrent le vieillissement des tissus.

Il est riche en vitamine B9

L’artichaut est riche en vitamines, plus particulièrement en vitamine B9 (acide folique). Pour un adulte, une portion de 100 grammes d'artichaut cuit couvre environ 20% de l'apport nutritionnel recommandé chaque jour en vitamine B9. Aussi connu sous le nom de folates, l’acide folique joue un rôle essentiel pendant la grossesse.

et en sels minéraux

Cet aliment est reconnu pour être bien pourvu en oligo-éléments et sels minéraux, comme le fer, le cuivre, le calcium, ou encore le magnésium, un minéral qui participe au maintien du bon fonctionnement du système nerveux, Dans le détail, 100 grammes d'artichaut cuit contiennent près de 60 mg de magnésium, soit 15% des apports journaliers recommandés d'après l'Anses.

UN POUVOIR RASSASIANT

Pauvre en calories - 100 grammes d'artichaut en renferment environ 45 -, ce légume-fleur issu du chardon sauvage a enfin l’avantage d’avoir un fort pouvoir rassasiant. D’une part grâce à sa teneur en fibres, et d’autre part grâce à sa richesse en protéines (environ 3 grammes pour 100 grammes).