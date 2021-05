Voici pourquoi vous reprenez du poids après un régime

Après une période de diète, il n’est pas rare de reprendre quelques kilos superflus, voire de retrouver son poids initial, sinon plus : c’est le fameux et redouté effet yo-yo. Mais pourquoi regrossit-on presque systématiquement après un régime ?

Comme l’explique le Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, ce phénomène de prise de poids post-régime est lié au pondérostat, «une petit entité située dans notre cerveau qui règle et maintient notre poids de façon quasi déterminée.»

Quand on fait un régime, «on dérègle le poids du corps mais pas le pondérostat». Ainsi, dès lors que l’on reprend une alimentation normale, «cette zone fait en sorte que l’on retrouve notre poids antérieur, celui pour lequel on est destiné génétiquement», poursuit-il, précisant que le comportement alimentaire acquis pendant l’enfance joue également un rôle majeur.

«On doit faire attention toute sa vie»

Et cela est presque inévitable quelle que soit la nature du régime (plus ou moins restrictif). «Ce n’est pas la cadence d’amaigrissement qui accentuera ce processus, mais l’intensité de la frustration». Ce sentiment de privation, prévient-il, «va réveiller des pulsions alimentaires par la suite».

Si on ne veut pas reprendre les kilos perdus, «on est condamné à faire attention à ce que l’on met dans son assiette jusqu’à la fin de ses jours», affirme le spécialiste, rappelant qu’avec l’âge, la prise de poids est plus conséquente. «Plus on vieillit, moins on a d’hormones et de masse musculaire». De ce fait, la dépense énergétique est moindre.

pratiquer une activité sportive

Il faut également savoir qu’après un gain de poids, «la taille des adipocytes, les cellules graisseuses, augmente, et de nouvelles apparaissent, rendant ainsi plus difficile les amaigrissements», souligne le Dr Cohen, auteur de l'ouvrage «La méthode Cohen» (éd. First), au fil duquel il donne de nombreux conseils pour maigrir sereinement et durablement.

Pour limiter au maximum ces oscillations, «il faut adopter un nouveau comportement alimentaire en faisant attention à la densité calorique des aliments (quantité de calories contenue dans un poids donné), et surtout, pratiquer régulièrement une activité physique. Quand on se muscle, «on améliore sa capacité à ne pas reprendre de poids car on dépense davantage d’énergie».