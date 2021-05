Voici les 5 aliments à consommer pour un ventre plat

Pour avoir un ventre plat, il n’y a pas de secret : il faut pratiquer régulièrement une activité physique et faire attention à ce que l’on met dans son assiette. Voici 5 aliments à consommer pour affiner son abdomen et éviter les ballonnements.

Le concombre

Pour atteindre cet objectif, on évite les produits dits «aérés», comme les boissons gazeuses ou encore la mie de pain, qui ont tendance à faire gonfler le ventre, et on opte pour des aliments qui facilitent la digestion, peu caloriques, et aux vertus diurétiques, comme par exemple le concombre. Riche en eau, ce légume nettoie l’organisme des toxines et contient une grande quantité de silicium et de soufre, deux nutriments permettant de brûler les graisses, surtout celles qui s’accumulent au niveau de la ceinture abdominale.

Le piment de cayenne

Sur la liste des aliments à privilégier, figure aussi le piment, et plus précisément le piment de Cayenne. Et pour cause, cette épice contient de la capsaïcine, une enzyme contenue principalement dans les graines, qui a des vertus minceur. En plus d'avoir un effet coupe-faim, elle stimule la production de noradrénaline et d’adrénaline, des hormones permettant de brûler les graisses. C'est également un aliment à index glycémique bas qui est source d’antioxydants. Alors, pour garder un ventre plat, on n’hésite pas à pimenter ses plats.

La mangue

Autre allié minceur : la mangue. Ce fruit tropical est très peu calorique et particulièrement riche en bêta-carotène, un nutriment qui aide à réduire la graisse du ventre. D’autre part, la mangue contient une enzyme qui améliore la digestion et permet de prévenir les problèmes de constipation. Et qui dit bonne digestion et élimination, dit aussi taille fine. Au rayon fruit, on peut également citer la banane. En plus d’être très rassasiante, elle a une forte teneur en potassium, et aide à réduire la rétention d’eau, qui peut causer des gonflements et de la cellulite autour du ventre.

L’artichaut

Riche en potassium et en fructose, l’artichaut est un véritable atout minceur. C'est un des légumes les plus diurétiques. Il aide à dégonfler les petits bidons en éliminant les toxines et l'eau en excès dans le corps. Comme l’asperge, l’artichaut contient également une grande quantité de fibres, qui vont faciliter le transit intestinal, et donc le maintien d’un ventre plus plat.

Le poisson maigre

Il est enfin recommandé de consommer du poisson maigre, comme le brochet, le cabillaud, le colin, la daurade, l'espadon, la limande, la lotte, la morue, ou encore le merlan. Tous regorgent de protéines, qui aident à préserver sa masse musculaire tout en perdant en masse graisseuse, et contiennent peu de lipides. Ils ont un apport calorique ne dépassant pas 100 calories pour 100 grammes, à condition toutefois de les faire cuire sans matière grasse, en optant pour une cuisson vapeur.