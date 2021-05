Les 6 bienfaits épatants de la datte

Qu'elle soit fraîche ou sèche, la datte possède notamment une forte teneur en fibres et en glucides, et est excellente pour la santé. Voici six raisons de consommer ce fruit originaire du Moyen-Orient.

Elle lutte contre l’anémie

Parmi les oligo-éléments présents dans les dattes, on retrouve du zinc, du cuivre, mais également du fer ce qui en fait un aliment particulièrement recommandé pour toutes les personnes souffrant d’anémie. Notamment pour les femmes lors de leurs périodes menstruelles. On dit aussi qu'elle aiderait à calmer la douleur lors de l'accouchement.

Elle protège le cœur

Riche en potassium et en magnésium, ce fruit prévient l'apparition de crampes musculaires, ainsi que de maladies cardiovasculaires. La présence de ces minéraux participe à réguler la pression artérielle et à diminuer le taux de mauvais cholestérol.

Elle redonne de l’énergie

Si la datte est plébiscitée par les sportifs de haut niveau et toutes les personnes désireuses de suivre des entraînements intense, ce n’est pas pour rien. En effet, les glucides qu’elle renferme sont une bonne source d’énergie. Attention tout de même à ne pas en abuser car ce fruit est certes rassasiant mais très calorique.

Elle stimule le transit intestinal

Si vous souffrez de constipation et rencontrez des difficultés à digérer après un repas copieux, n’hésitez pas à manger une ou deux dattes, qui par leur effet laxatif, vous aideront à lutter contre vos problèmes intestinaux. Le secret : ce fruit contient énormément de fibres.

Elle garantit une belle peau

La datte est utilisée dans la conception de nombreux soins cosmétiques pour nourrir les peaux sèches et fragilisées. Elle les rend lisses et plus douces, et permet aussi de lutter contre le vieillissement cutané. La datte est par ailleurs préconisée pour hydrater les cheveux en profondeur.

Elle augmente les capacités intellectuelles

Sa forte teneur en antioxydants, en vitamine B6 et en phosphore fait de la datte un formidable allié pour stimuler le cerveau. En en mangeant, on accroît sa mémoire et ses capacités de concentration.