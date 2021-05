Les 5 bienfaits surprenants de l'huile de foie de morue

La morue est très appréciée pour sa chair délicate et savoureuse. Mais ce n’est pas le seul atout de ce poisson des mers froides. Il est également très intéressant pour son foie, duquel on extrait une huile naturellement riche en nutriments essentiels.

Bonne pour les os

Source de vitamine D, l'huile de foie de morue aide le calcium à se fixer sur les os. Disponible sous forme de gélules ou de capsules, afin d’en masquer l’odeur et le goût, elle favorise la croissance durant l'enfance et la consolidation du squelette, prévenant ainsi chez les moins jeunes l’apparition de l'ostéoporose.

Un allié pour la peau

Autre bienfait : elle améliore l'état de la peau. En plus de traiter certaines affections cutanées, comme l’acné ou encore le psoriasis, une maladie de peau qui se caractérise par des plaques, l'huile de foie de morue retarde le vieillissement cutané. Et pour cause, c’est une source remarquable de vitamine A, un antioxydant qui bloque le développement des radicaux libres.

FORTIFIE LES CHEVEUX

C'est d'autre part un très bon remède pour prendre soin de ses cheveux. Cette huile à l'allure peu ragoutante permet de combler d’éventuelles carences en acides gras, rendant la chevelure terne et fragile. Outre les vitamines, elle contient des oméga 3, surtout des EPA et DHA. Ces deux acides essentiels favorisent la pousse, renforce la fibre capillaire, et apporte brillance et souplesse.

Améliore la vision

Faire une cure d'huile de foie de morue est également bénéfique pour les yeux. Cela permet de prévenir certains troubles de la vision liés à l’âge. Alors que les acides gras poly-insaturés aident à lutter contre la sécheresse oculaire, la vitamine A, de son côté, est indispensable pour le bon fonctionnement de la rétine et permet à l’œil de s’adapter à l’obscurité.

Diminue le mauvais cholestérol

Enfin, cette précieuse substance ancestrale aide à réduire le mauvais cholestérol qui, en excès, encrasse les artères et met en péril notre santé cardiovasculaire. Les oméga 3 qu'elle contient stimulent la production de lipoprotéines de haute densité, ou HDL (High Density Lipoprotein), qui transportent le mauvais cholestérol présent dans le sang afin de l'acheminer vers le foie, où il sera éliminé.