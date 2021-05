Les 5 bienfaits méconnus de la courgette

S'il s'agit d'un fruit , on la considère souvent comme un légume que l'on ajoute dans de nombreuses recettes estivales. Grillée au barbecue, crue en salade ou cuite en ratatouille, la courgette regorge de bienfaits pour la santé.

Elle favorise le transit

La courgette renferme des fibres, lesquelles facilitent le transit intestinal. Avec son pouvoir laxatif, on la recommande à toutes les personnes sujettes à la constipation ou qui souffrent de troubles intestinaux. On peut la consommer sans peau, ni pépins, et sous forme de jus. La pectine aide aussi à réduire le taux de cholestérol.

Elle aide à la perte de poids

A l'instar d'aliments comme le concombre, la pastèque ou la tomate, la courgette est peu calorique (16 kcal/100 g) et se compose à 95% d'eau. Au-delà d'être très rafraîchissante surtout en été - et à condition de la préférer en salade qu'en friture -, elle possède un index glycémique faible, et reste une alliée en cas de régime minceur.

Elle est bonne pour les yeux

Outre le manganèse et la vitamine C, la courgette contient de la luthéine et de la zéaxanthine qui sont essentielles pour prévenir les maladies qui touchent les yeux. Le potassium que l'on retrouve aussi dans cet aliment permet de protéger les os et de diminuer la pression artérielle.

Elle protège les peaux sèches

Grâce à la présence de bétacarotène et de vitamine E, la courgette contribue à lutter contre le vieillissement cutané. Elle est particulièrement conseillée pour tous ceux qui ont la peau sèche. En cas de coups de soleil, on peut appliquer des rondelles de courgette, si possible non épluchées, sur les zones touchées afin de soulager la douleur.

Elle prévient certains cancers

Comme de nombreux fruits et légumes, la courgette permettrait aussi de lutter contre certains cancers. Il est donc primordial d'en ajouter à nos assiettes régulièrement.