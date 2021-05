Les 5 bienfaits surprenants de l'aubergine

En été, on aime la déguster grillée au barbecue, cuite avec un filet d'huile d'olive ou en caviar à l'apéritif. Utilisée dans la cuisine méditerranéenne, l'aubergine offre de nombreux bienfaits pour l'organisme. Rapide tour d'horizon.

Elle facilite la perte de poids

Comme la courgette, l’aubergine fait partie des aliments peu caloriques (moins de 20 kcal pour 100 g). Elle est donc plébiscitée en cas de régime minceur et aide à éliminer la cellulite. La présence de fibres procure aussi un sentiment de satiété.

Elle stimule le transit

Les fibres solubles, dont les pectines, qu’elle contient possèdent des propriétés laxatives. Consommer de l’aubergine permet de lutter contre la constipation et les troubles digestifs. Le transit intestinal est par conséquent stimulé.

Elle nettoie les reins

Ce légume-fruit regorge de minéraux, et en particulier de potassium ce qui en fait un diurétique naturel. Aussi, l’aubergine est recommandée pour nettoyer et détoxifier les reins. Elle agit aussi sur la rétention d’eau dont sont victimes de nombreuses femmes. Les jambes lourdes ne seront plus qu’un lointain souvenir.

Elle prévient le diabète

Si elle diminue le risque de maladies cardiovasculaires, l’aubergine prévient également l’apparition du diabète, ainsi que l’hypertension. Une solution pour contrôler sa glycémie au quotidien.

Elle agit sur le vieillissement

Parmi les trésors que l’on retrouve dans l’aubergine, il y a les antioxydants naturels qui ont une action significative sur le vieillissement de l’organisme. Elle est conseillée pour combattre les radicaux libres qui attaquent les cellules du corps.