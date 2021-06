Voici les 7 combinaisons d'aliments à éviter

Même si à première vue elles nous paraissent appétissantes, et même saines, certaines associations alimentaires ne font pas bon ménage et peuvent engendrer une digestion difficile et des douleurs abdominales. Pour éviter ces désagréments, voici les aliments qu’il vaut mieux éviter de combiner au cours d’un repas.

Les concombres et les tomates

L'été, le concombre et la tomate forment un duo de choc en salade. Pourtant, mélanger ces deux aliments n’est pas sans risque. Et pour cause, ces deux crudités n’ont pas du tout le même temps de digestion.

Composé à 95% d’eau, le concombre est un légume qui se digère rapidement, alors que la tomate met beaucoup plus de temps. Or, il faut éviter d’ingurgiter en même temps des aliments à digestion lente et rapide. Cela peut provoquer des gaz intestinaux ainsi que des ballonnements.

Les pommes de terre et la viande

Autre association alimentaire à bannir : les pommes de terre et la viande. D’une manière générale, mélanger des protéines et des féculents n’est pas une bonne idée. Plus précisément, la digestion de l’amidon présent dans les féculents ne se fait pas par les mêmes voies que les protéines.

Ainsi, l’amidon va fermenter, ce qui peut engendrer une sensation de lourdeur dans l’estomac. Pour limiter les dégâts au niveau du système digestif, en guide d’accompagnement, il vaut mieux opter pour des haricots verts.

Le pain et le fromage

Pour les mêmes raisons que les pommes de terre et la viande, manger du pain, qui contient de l’amidon, et du fromage, particulièrement riche en protéine, n’est pas aussi bon pour les papilles que pour le système digestif. Ce combo peut être source d’inconforts gastro-intestinaux.

Le café et le lait

Mettre du lait dans son café n'est pas non plus recommandé car les tanins du café font coaguler la caséine, une protéine présente dans le lait de vache, de chèvre et de brebis. Des caillots vont se former ce qui va ralentir la digestion.

Si vous ne pouvez pas vous en passer, optez plutôt pour du lait végétal (soja, amandes...), ou alors remplacez le café par de la chicorée, qui est plus digeste avec le lait.

Les bananes et les oranges

Les fruits sucrés, tels que les bananes, les raisins, et les figues, se combinent très bien avec les fruits semi-acides, comme les poires, les mangues, et les nectarines. En revanche, ils ne se marient pas avec les fruits acides.

Il est préférable de ne pas consommer des bananes avec des oranges, des kiwis, mandarines, ou encore du pamplemousse. Ce type de mélange peut être source de d’indigestion et causer des gaz. Dans l’idéal, il vaut mieux manger une seule sorte de fruits ou des fruits de la même catégorie.

Les cacahuètes et la bière

Au moment de l’apéritif, entre deux gorgées de bière, de vin ou de cocktails, on est souvent tenté de manger quelques cacahuètes. Or, ces dernières sont très salées et donc facteurs de déshydration, tout comme l’alcool.

C'est d'ailleurs cette déshydratation qui provoque les désa­gréables maux de tête associés à la gueule de bois. Consommer ces deux produits en même temps peut rendre les selles plus dures et ainsi engendrer une constipation.

le Café ou le thé avec les œufs

Les adeptes de brunch ont souvent l’habitude de boire un café ou un thé avec des oeufs. Mais il faut savoir que les polyphénols du café ou du thé, des puissants antioxydants, réduisent l’absorption du fer du jaune d’œuf.

Pour éviter cet effet, il est conseillé de boire son thé ou son café au moins une heure après ou avant l’ingestion des œufs.