Selon 60 millions de consommateurs, les produits bio ne sont pas toujours de meilleure qualité

Si le label bio a quelque chose de rassurant pour de nombreux Français, 60 millions de consommateurs conseille de ne pas lui faire une confiance aveugle. Dans son hors-série, paru ce jeudi 3 juin, le magazine compare la qualité de produits bio à celle de leurs équivalents non bio, issus de la même marque.

Sur les 13 comparaisons menées par le magazine spécialisé dans la défense des consommateurs, neufs produits bio se sont révélés de meilleure qualité que leur homologue conventionnel. Le bio l'emporte donc, mais, selon les critères d'analyse choisis, les résultats sont parfois à nuancer.

Notre nouveau numéro vient de sortir ! Produits #bio : vrais bienfaits ou déceptions ?



Quels sont les atouts et les limites du bio face aux produits conventionnels ? Plus de 100 références passées au crible. Des résultats très contrastés !

https://t.co/7ChCXNDSnN#FiliereBio pic.twitter.com/Ex9S8fhvuG — 60 Millions de consommateurs (@60millions) June 3, 2021

Dans cette enquête, un produit est considéré de meilleure qualité qu'un autre notamment lorsqu'il contient une plus grande quantité de l'ingrédient principal : la farine pour du pain de mie par exemple, où les légumes pour une soupe. Etonnamment, quatre produits conventionnels ont fait mieux que leurs équivalents bio en la matière, affichant de meilleures qualités nutritives.

60 millions de consommateurs attire notamment l'attention de ses lecteurs sur certains poissons, comme les truites ou saumons fumés, dont la teneur en sel est très élevée, y compris pour les versions bio. Le même constat s'impose concernant les plats préparés, sauces, céréales ou pains.

Moins de pesticides dans les produits bio

Là où les produits bio font toujours la différence, c'est au niveau de leur teneur en pesticides. Le rapport de 2018 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) indique un taux moyen de contamination de 14% pour les denrées bio. Un score qui n'est pas parfait mais reste meilleur que celui des produits conventionnels, à 47%.

Alors faut-il privilégier le bio ? 60 millions de consommateurs estime qu'«un faisceau de résultats tend à associer alimentation bio et meilleure santé». Mais les études en la matière restent récentes et certains pointent un biais, sachant que le profil des consommateurs de bio, souvent non-fumeurs et plus sportifs par exemple, peut fausser les résultats.

Selon cette enquête, le bio a donc des bienfaits mais ne préserve pas de tout. En la matière, 60 millions de consommateurs conseille donc de toujours consulter et comparer la liste d'ingrédients des produits avant de les acheter, même lorsqu'ils sont estampillés «bio».