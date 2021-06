Quelle est la différence entre un pomelo et un pamplemousse ?

Le pomelo et le pamplemousse sont souvent confondus. Et pour cause, ils se ressemblent énormément. Toutefois, ces deux agrumes riches en vitamines C sont bien distincts.

S’ils appartiennent tous les deux à la même famille, celle des Rutacées, ils présentent en effet plusieurs différences. Tout d'abord, il n'ont pas la même taille. Originaire d'Asie du Sud-Est, où il est cultivé depuis plus de 4000 ans, le pamplemousse est bien plus gros que son cousin.

Il peut atteindre un poids impressionnant (jusqu'à 7 kilos) et son diamètre est en moyenne de 18 centimètres, d'où son nom latin : citrus maxima. Le pamplemousse, qui se déguste de décembre à mars, se distingue aussi par son goût.

Ce fruit à l’écorce jaune-verte est plus acide et amer que le pomelo, et renferme une grande quantité de pépins. De son côté, le pomelo, qui pèse en moyenne 400 grammes, est issu d'un croisement entre le pamplemousse et l'orange.

Cet hybride a été créé en Amérique vers le 19ème siècle, puis a rapidement conquis l’Europe, où le pamplemousse, quant à lui, se fait assez rare.

Apprécié pour sa pulpe juteuse et sucrée, surtout celui à chair rose et rouge (Star ruby ou Sunrise), le pomelo est présent sur les étals de l'hiver au printemps et possède une peau plus fine que son congénère. Enfin, côté forme, il est plus rond. Le pamplemousse est souvent plus piriforme (en forme de poire) que sphérique.