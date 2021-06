Les 5 bienfaits surprenants du melon

A l’instar de sa cousine la pastèque, le melon à la chair légèrement sucrée est très apprécié l’été et renferme de nombreux bienfaits pour la santé. Voici cinq raisons de l’ajouter à ses salades ou de le consommer à l’apéritif.

Il aide à maigrir

Le melon fait partie des aliments très peu caloriques ce qui en fait un allié de taille si l’on souhaite se délester de quelques kilos et affiner sa silhouette. Il procure aussi un sentiment de satiété immédiat et permet ainsi d’éviter les grignotages pendant la journée.

Il lutte contre la rétention d'eau

Très riche en eau (plus de 90 %) mais également en nutriments, notamment en potassium et en calcium, ce légume favorise une bonne hydratation – primordiale en période estivale – et a une action diurétique sur l’organisme. Il facilite l’élimination des toxines accumulées et lutte contre la rétention d’eau.

Il prévient certains cancers

Dans le melon, on retrouve des caroténoïdes qui sont des antioxydants ayant une action préventive sur l’apparition de certains cancers. Il ne faut donc pas se priver de l’ajouter à son alimentation.

Il réduit les douleurs articulaires

Tout comme la carotte ou la citrouille, le melon est particulièrement plébiscité pour sa teneur importante en bêta-carotène. Cela permettrait de protéger ou de réduire les douleurs articulaires causées par certaines inflammations parmi lesquelles l'arthrite.

Il régule la tension artérielle

Grâce à son taux important de potassium, le melon se classe parmi les aliments qui combattent l’hypertension artérielle et par conséquent, préservent le cœur. Il améliore par ailleurs la vue et protège la peau du vieillissement.