Voici 5 aliments à «calories négatives» qui aident à perdre du poids

Des aliments qui sont des précieux alliés. Voici 5 aliments dits à «calories négatives» à consommer pour retrouver la ligne et prendre soin de son corps.

Ces aliments ont la particularité d’avoir un faible indice glycémique et un pourcentage élevé de fibres. Autrement dit, ils sont pauvres en calories et ont l'avantage de favoriser la digestion et la sensation de satiété. Ils permettent donc de diminuer l’apport calorique journalier.

On parle de «calories négatives» car pour les digérer, le corps dépense plus d’énergie (calories) qu’il en absorbe. A noter toutefois que l’objectif n’est pas de manger uniquement ce type d’aliments à chaque repas.

Comme le rappelle Florence Thorez, diététicienne nutritionniste, une bonne assiette comprend «une part de protéine animale ou végétale, une part de légume cru ou cuit et une part de féculent».

Les concombres

Parmi eux, il y notamment le concombre. Et pour cause, 100 grammes de concombre contiennent seulement 11 calories. En plus d’être très peu calorique, bien pourvu en vitamines, et source de fibres (surtout la peau), cet aliment composé de 96% d’eau est particulièrement désaltérant.

Le céleri-rave cru

Le céleri-rave est une variété de céleri qui gagnerait à être mieux connue. Peu calorique (environ 30 calories/100 grammes), source de potassium et de vitamines B9, qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire, ce légume racine est en plus un excellent brûle graisse. Sans compter que 100 grammes apportent plus de 3 grammes de fibres.

Les asperges

Avec moins de 20 calories pour 100 grammes, ce légume antioxydant demande lui aussi plus d'énergie pour être digéré qu'il n'en apporte à l’organisme. Diurétique naturel, l’asperge est également efficace contre la rétention d'eau et aide à l'élimination des toxines.

La pomme

Dans la famille des aliments à «calories négatives», on retrouve également quelques fruits, dont la pomme. Riche en fibres (2.4 grammes pour 100 grammes), ce fruit que l’on peut consommer à tout moment de la journée facilite le transit intestinal et ne contient en moyenne que 50 calories pour 100 grammes.

Les épinards

Outre le fait qu’il n’apporte que 26 calories pour 100 grammes, ce légume vert est rassasiant. Il a en effet un indice de satiété élevé. Il renferme également beaucoup de magnésium, du calcium, et du potassium. Enfin, l’épinard fait partie des légumes les plus riches en protéines avec un apport de 3,2 grammes.