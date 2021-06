Voici 6 alternatives au café et au thé pour booster son énergie

Besoin de réduire ou de suspendre sa consommation de café ou de thé ? Pour y parvenir, il existe un large choix de boissons dépourvues de caféine et tout aussi agréables à déguster. Parées de multiples vertus, elles stimulent, dynamisent ou même fortifient l'organisme.

Même si boire du café ou du thé est bon pour la santé, une surconsommation de ces boissons peut avoir des effets néfastes sur celle-ci. Le café est par ailleurs contre-indiqué chez les personnes présentant des troubles cardiaques, des problèmes gastriques ou une hypertension artérielle. Quant au thé, il limite lui aussi, l'absorption du fer qui est indispensable pour éviter l'anémie, surtout s'il est bu pendant les repas.

Ainsi, pour les accros du café ou les addicts du thé qui souhaiteraient profiter de tous les avantages de ces deux breuvages incontournables, sans en avoir les inconvénients, il est possible d'opter pour une ou plusieurs de ces 6 excellentes alternatives santé qui apportent l'énergie suffisante pour pouvoir se passer de caféine, tout en purifiant son corps et en boostant ses défenses immunitaires.

L'INFUSION DE MORINGA

Confectionné en infusant des feuilles séchées de moringa, un petit arbre tropical originaire d'Inde, ce breuvage sans caféine est un vrai concentré d'énergie. Une consommation quotidienne permet à l'organisme de se régénérer. Réconfortante, anti-fatigue, anti-âge, excellente pour la peau, le système immunitaire, c'est la boisson parfaite. Fort de ses 92 phytonutriments, 18 acides aminés, 46 antioxydants et sa forte teneur en fer, les feuilles de moringa favorisent la récupération musculaire, la détoxication du corps et luttent contre l'anémie. Très simple à réaliser, il suffit de mettre une cuillère à café de feuilles séchées dans 250 ml d'eau chaude et laisser infuser 3 à 4 minutes. Comme le thé, les feuilles de moringa sont réutilisables et l'on peut ajouter de l'eau chaude pour continuer de boire cette infusion tout au long de la journée. Si vous n'aimez pas trop la saveur très herbacée, vous pouvez rajouter à votre infusion, un peu de miel ou de sirop d'agave.

En dehors de l'infusion de feuilles de moringa, il est possible bénéficier de tous les bienfaits de cette plante en l'utilisant sous forme de poudre. Très facile d'emploi, elle permet d'élaborer d'autres boissons comme par exemple le moringa latte. Elle peut servir aussi à agrémenter un smoothie ou un jus de fruits et même intégrer une soupe, une sauce ou un dessert.

Le rooibos

Couramment appelée « Thé rouge », cette plante endémique d'Afrique du Sud est bue sous la forme de thé dans le monde entier. Ne contenant pas de caféine, le rooibos donne en infusion, une boisson agréable qui se consomme chaude ou froide voire glacée en été. Cette boisson est renommée pour ses bienfaits pour la santé. Riche en potassium, en calcium, en magnésium et en oligo-éléments comme le manganèse, le fluor ou le cuivre, elle renforce l'ensemble des défenses immunitaires. Le rooibos est donc une boisson idéale pour les personnes anémiées ou en manque d'énergie. De plus, elle contient des antioxydants bénéfiques en particulier pour la peau ou pour le système intestinal et digestif.

la chicorée

Avec son goût subtilement caramélisé, la chicorée est la boisson idéale pour commencer la journée en toute légèreté. Substitut traditionnel du café, elle a su depuis quelques années déjà, dépoussiérer son image un brin désuète et conquérir de nouveaux adeptes grâce aux fabricants qui ont opté pour un choix de variétés douces, débarrassées d'une amertune trop marquée. La France est d'ailleurs le premier producteur mondial de chicorée. Celle-ci est cultivée essentiellement dans la région des Hauts-de-France depuis une centaine d'années, ce qui explique que cette boisson a toujours été très consommée dans cette partie du pays.

Fabriquée à partir de la racine séchée puis torréfiée de la plante, on trouve la chicorée sous forme soluble, liquide ou en grains. Totalement dépourvue de caféine, la chicorée se prépare en boisson chaude avec du lait ou tout simplement de l'eau et peut être dégustée tout au long de la journée. Elle peut même devenir en plein été, une boisson très rafraîchissante grâce à l'ajout de glaçons.

Même si l'on a longtemps qualifiée de « café du pauvre », elle est parée de très nombreuses vertus. En effet, consommée régulièrement, la chicorée constitue un vrai remède anti-carences car elle est très riche en minéraux comme le fer, le phosphore ou le magnésium mais aussi en vitamines A, C, B9, K et E. Riche aussi en fibres protectrices, elle assure le bon fonctionnement de la flore intestinale et améliore le transit. Elle participe également à la lutte contre le vieillissement et les maladies cardiovasculaires grâce à sa richesse en antioxydants. Plante détox par excellence, elle est dépurative, tonique et drainante et constitue un allié imparable dans la perte de poids.

LE GOLDEN LATTE OU LAIT D'OR AU CURCUMA

Connue sous différentes appellations telles que golden latte, golden milk ou lait d'or, il s'agit à l'origine d'une recette de la médecine traditionnelle indienne dans laquelle le curcuma aux multiples vertus, sorte « d'épice miracle », est associé et mélangé avec du gingembre, du poivre, de la cannelle, un peu de miel, dans une boisson végétale à base d'amande ou de coco. Il suffit de faire chauffer tous les ingrédients dans une casserole 4 minutes sans jamais faire bouillir puis fouetter la préparation et servir immédiatement pour la déguster. Cette boisson chaude et lactée est apaisante et stimulante grâce au curcuma, puissant antioxydant qui protège les cellules du stress, épice aux propriétés anti-inflammatoires et aux vertus détox capable de booster le système immunitaire. Cependant, du fait de son important apport nutritif, le lait d'or s'il peut être consommé quotidiennement au petit-déjeuner à la place du café, il ne doit pas être bu plusieurs fois par jour.

le café d'orge

Alternative privilégiée des accros au petit noir, le café d'orge possède un aspect et une saveur sembables au café traditionnel, à différence près qu'il est sans caféine. Fait à base d'orge maltée torréfiée, il se prépare et se boit comme un café classique. Connue sous le nom de « caffè d'orzo » en Italie, cette boisson à la saveur de noisette grillée ou de pain toasté est toujours très appréciée dans la Botte de nos jours. Mais elle est un peu tombée dans l'oubli en France qui l'a connue à travers une version non maltée en remplacement du café, pendant l'Occupation et les années d'après-guerre.

Le café d'orge est un énergisant riche en fibres, vitamines et minéraux comme le calcium, le potassium, le zinc ou le cuivre. Riche aussi en phosphore, magnésium et fer, c'est la boisson idéale pour stimuler l'organisme et démarrer la journée. A noter qu'il contient évidemment du gluten puisqu'il est fait à base d'orge.

le café d'epeautre

Obtenu également à partir d'une céréale torréfiée, le café d'épeautre a un goût très léger proche du café américain. L'avantage de cette boisson prise en remplacement d'un café normal, est que sa teneur en caféine est nulle. Par contre, c'est une vraie source de fer, de potassium, de phosphore et de magnésium, ce qui en fait une boisson reminéralisante, reconstituante et anti-stress. Elle est également riche en acides aminés, glucides et protéines. De plus, source de fibres, elle est excellente pour la flore intestinale et le transit. C'est aussi un véritable breuvage anti-fatigue grâce à sa teneur en vitamines A, E, B1, B3 et B9.