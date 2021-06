Sa recette de gâteau au chocolat sans cuisson et avec 3 ingrédients fait un carton

La cuisine peut être parfois complexe. Certains plats sont compliqués à réaliser et nécessitent toute une liste de produits difficiles à trouver.

Le site The Cooking Foodie, spécialisé dans les recettes simplissimes, a fait un véritable carton avec son gâteau au chocolat sans gluten, sans œuf, sans lait et sans beurre. Depuis sa publication sur Youtube il y a un an, il totalise plus de 2 millions de vues. Il faut dire qu’avec à peine une dizaine de minutes de préparation, aucune cuisson et seulement trois ingrédients, il a de quoi séduire.

Ingrédients

170g de chocolat noir

375g de lait de coco

220g de flocons d'avoine

Préparation

Beurrer un moule à gâteau rond de 18cm de diamètre, déposer du papier sulfurisé dans le fond et le beurrer aussi. Réserver. Casser le chocolat en petits morceaux et les placer dans un récipient résistant à la chaleur. Dans une casserole, amener le lait à ébullition puis le verser sur le chocolat. Laisser prendre 2 minutes puis mélanger jusqu'à ce que le chocolat ait fondu. Ajouter les flacons d'avoine et mélanger. Verser la préparation dans le moule, laisser refroidir à température ambiante puis mettre au frigo pendant au moins 4 heures. Servir avec des fruits frais.